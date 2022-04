Cum și-a sărbătorit Oana Roman ziua de naștere. Câți ani a împlinit vedeta și în ce ipostază neașteptată s-a filmat

A fost sărbătoare mare în familia Oanei Roman. Vedeta a împlinit frumoasa vârstă de 46 de ani pe data de 13 aprilie. Aceasta și-a aniversat ziua de naștere alături de cele mai importante persoane din viața sa.

Oana Roman și-a obișnuit prietenii din mediul online cu activitatea sa de pe rețelele sociale, motiv pentru care nu a ezitat să împărtășească cu ei câteva imagini de la ziua sa. De asemenea, aceasta a decis să își anunte internauții că 13 aprilie este o zi extrem de specială pentru ea încă de la primele ore ale dimineții.

„4️⃣6️⃣ Bine ai venit‼️ I feel forever young. Să fie cu soare, noroc, prosperitate și sănătate. Ma simt împlinită și știu că urmează tot ce e mai bun. Vă mulțumesc pentru sutele de mesaje care deja au venit de la voi. ❤️❤️❤️ La mulți ani mie și celor născuți azi!”, a scris vedeta la descrierea unei fotografii în care poartă o rochie neagră și ține în mână o șampanie scumpă.

Urările prietenilor virtuali și ale apropiaților nu au întârziat să apară la postarea Oanei Roman. Printre vedetele care i-au lăsat câteva mesaje frumoase se numără Cristina Șișcanu, Andreea Tonciu, Cătălin Botezatu și Adelina Pestrițu.

Cum a petrecut Oana Roman de ziua ei

Pentru că preferă să își țină fanii la curent cu cele mai speciale momente din viața sa, Oana Roman s-a decis să publice o mai multe imagini cu familia sa și un videoclip neașteptat.

Ipostaza sexy în care s-a lăsat filmată vedeta a atras toată atenția internauților. Aceasta a fost surprinsă într-o rochie neagră din satin și un halat alb, în timp ce stătea în pat cu ochelarii de soare la ochi și sticla de șampanie în mână.

Videoclipul a strâns mai bine de 2 mii de aprecieri și o mulțime de comentarii din partea prietenilor virtuali.

În cadrul unei alte postări, Oana Roman le-a povestit urmăritorilor săi de pe Instagram despre cât de frumoasă a fost aniversarea sa alături de Marius Elisei și fiica lor.

„Am avut o aniversare de vis. Am stat doar cu ai mei și ne am bucurat de o zi superba. Am fost turist în propriul oraș și am stat în apartamentul în care s-a filmat Nea Marin Miliardar. Am avut cea mai frumoasa priveliște de la etajul 19 dresura orașului. Nu uitați "Sky is not the limit" there is no limit.”, a mai povestit ea, vizibil entuziasmată de momentele relaxante petrecute de ziua sa.

Urările urmăritorilor de pe Instagram au continuat să apară și a doua zi, semn că Oana Roman este apreciată de foarte multe persoane.

