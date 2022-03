Problemele cu care Oana Roman a rămas după ce s-a vindecat de Covid. Vedeta a ieșit de curând din izolare

Oana Roman a ieșit din izolare, după ce a fost infectată cu noul coronavirus. Vedeta a acuzat stări de rău în aceste zile, dar acum pare că se simte mult mai bine. Dar iată cu ce probleme a rămas după ce s-a vindecat de Covid.

Oana Roman a vorbit deschis pe rețelele de socializare despre starea sa de sănătate. Vedeta a mărturisit faptul că se bucură că s-a putut întoarce pe rețelele de socializare alături de fanii care au așteptat cu sufletul la gură să afle cum se simte vedeta.

Iată ce declarații a făcut fiica lui Petre Roman:

''Ne vedem la față după mai bine de o săptămână în care am avut Covid-19, iar acum încerc să-mi revin pentru că am rămas cu vocea fonfănită. Este un lucru care nu-mi trece, dar am înțeles că mai multe persoane au trecut prin asta și se pare că o să treacă. În rest sunt bine, Isa este și ea bine'', a declarat Oana Roman pe rețelele de socializare.

Oana Roman nu se simte bine. Iată ce mesaj a transmis pe rețelele de socializare

Oana Roman traversează o zi grea din cauza faptului că se simte foarte rău. Aceasta a vrut să ofere ajutor refugiaților din Ucraina, însă a anunțat că se simte foarte rău și speră să-și revină cât mai repede.

"Am terminat de făcut cumpărăturile pentru refugiații ucraineni, însă ideea este că în mod brusc și agresiv am o stare de parcă m-a lovit trenul. Mă simt foarte rău. Am o stare urâtă, mă doare capul. Dacă nu se ameliorează treaba nu stiu ce fac, am o stare foarte nasoală generală. (...) M-am băgat în pat, am luat o pastilă și aștept să vedem", a povestit Oana Roman pe contul personal de Instagram, scrie spynews.ro.

Oana Roman, mărturisiri emoționante din timpul Revoluției din 1989: „Aveam 13 ani și nu pot să uit”

Oana Roman a publicat pe contul său de Instagram un filmuleț în care a vorbit despre Revoluția de acum 32 de ani. Vedeta a povestit din perspectiva tinerei de 13 ani care a văzut cu ochii ei protestetele în stradă car eau luat amploare.

„Îmi aduc aminte că în ziua de 21 decembrie veneam de la școală și traversând Calea Victoriei am văzut că era o busculadă. Am putut vedea din primele ore ce se întâmplă cu ochii mei. N-am uitat nimic, deși au trecut 32 de ani de atunci. Am urcat în casă, mama era agitată, au apărut jandarmi care țineau oamenii, apoi am văzut studenți care urcau pe străzile de lângă blocul nostru, studenți care veniseră să manifesteze și ei și care au fost băgați în dube de acele forțe de ordine”, a spus Oana Roman despre începutul Revoluției bucureștene din 1989.

