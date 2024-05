Cum va arăta Vlad Gherman în ziua nunții cu Oana Moșneagu. Actorul le-a arătat fanilor costumele pe care la va purta la eveniment

Vlad Gherman le-a arătat fanilor cum se va îmbrăca în cea mai importantă zi din viața lui și a Oanei Moșneagu. Actorul va purta două costume la nuntă: unul la Biserică și la valsul mirilor și celălalt la petrecere.

A început numărătoarea inversă pentru marele eveniment din viața celor doi actori. Vlad Gherman și Oana Moșneagu își unesc destinele pe 2 iunie 2024. Această dată este însemnată pe gulerul celor două sacouri pe care actorul le va purta în ziua nunții. Alături de dată sunt însemnate și inițialele V&O.

Foarte emoționat, Vlad Gherman a probat cele două costume pe care le va purta în calitate de mire.

Vlad Gherman le-a arătat fanilor ținutele pe care le va purta în ziua nunții cu Oana Moșneagu

„Au mai ramas 10 zile pana la nunta, iar acum vreau sa vedem impreuna in premiera cum arata costumele mele pentru marele eveniment!

Avand tematica “Visul unei nopti de vara” am vrut ca la petrecere sa am un costum deosebit, iar pentru biserica am ales un costum clasic, elegant si parca desprins dintr-un film cu James Bond!”, a scris Vlad în dreptul videoclipului în care apare purtând cele două ținute.

La Biserică Vlad Gherman va purta un smoking negru, iar la petrecere va opta pentru o ținută mai lejeră și o culoare mai îndrăzneață.

Dacă la cununia civilă Oana Moșneagu a plâns și a fost foarte emoționată, fanii celor doi actori așteaptă cu nerăbdare să afle ce sentimente o vor încerca în ziua nunții.

Oana și Vlad Gherman se vor căsători pe 2 iunie 2024

În urmă cu câteva luni, cei doi actori au fost prezenți la Xta Night Show, unde au vorbit despre pregătirile de nuntă. Oana Moșneagu a spus că la eveniment vor participa circa 150 de persoane.

De asememnea, Oana Moșneagu a spus cine le vor fi nași. Nașa este o persoană extrem de specială pentru actriță având în vedere că este vorba despre Anca Sigartău, cea care i-a fost mamă în serialul Adela.

Oana Moșneagu a jucat rolul Andreei în seriaul Adela, iar Anca Sigartău i-a dat viață personajului Nuți.

„Nașii noștri vor fi Anca Sigartău și Dragoș, soțul ei. Sunt cei mai buni nași. Îi iubim foarte mult. Nu avem nevoie de mai multe perechi de nași”, a spus Oana Moșneagu.

Vlad Gherman a cerut-o în căsătorie pe Oana Moșneagu la finalul unei piese de teatru în care au jucat împreună. Actrița a avut un monolog despre dragoste, iar actorul a intervenit vorbind despre dragoste, mai întâi ca personaj, iar apoi ca Vlad, salvat de iubirea Oanei.

„Credem că pozele spun mai mult decât am putea să o facem noi în cuvinte, așa că vă lăsăm câteva care să grăiască în locul nostru. Celor care au fost martori aseară, vă mulțumim pentru explozia de energie și bucurie. Le mulțumim și prietenilor și familiei noastre că ne-au fost alături, cu ochi umezi și îmbrățișări strânse, la una din cele mai importante premiere din viața noastră, una care deschide o stagiune promisă pe viață. Vă iubim și vă mulțumim. Hai, Doamne ajută, să învățăm să ne iubim în fiecare zi.”, a scris Vlad Gherman pe contul personal de Instagram.