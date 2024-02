Dana Budeanu, cea mai îndrăzneață apariție de până acum. Și-a arătat bustul în cel mai sexy maiou

Dana Budeanu s-a pozat într-o ipostază de senzație pe rețelele sociale, într-un maiou care i-a pus în valoare bustul și pare să fi arătat mai mult decât ea și-ar fi dorit.

Dana Budeanu a apărut pe rețelele sociale, într-o ipostază senzațională, cu bustul sexy la vedere, într-un maiou mult prea mulat pe forme pentru Instagram. Fanii ei au putut vedea și latura aceasta senzuală a ei, pe care nu și-o expune atât de des.

Dana Budeanu, într-o ipostază de zile mari, cu bustul generos la vedere. Cum s-au pozat ea într-un maiou mulat pe trup

Vedeta în vârstă de 43 de ani a surprins pe toată lumea cu o apariție senzațională pe Instagram, într-un maiou mulat pe corp, în care și-a pus în valoare formele sexy pe care le deține.

Dana Budeanu a pozat întinsă pe o canapea, îmbrăcată într-un maiou și într-o pereche de pantaloni, cu bustul în prim plan care i s-a văzut prin materialul piesei vestimentare.

Fanii au putut vedea faptul că are o latură mai sexy, pe care ea nu și-a pus-o în valoare atât de des, în special pentru modul mai critic în care vorbește în cadrul emisiunii sale online. Dana Budeanu a ajuns în atenția presei din străinătate, după ce a fost surprinsă printre persoanele care nu purtau mască de protecție când erau în celebrul magazin Selfridges, de pe strada londoneză Oxford. Daily Mail a publicat un articol cu o galerie stufoasă, în care se află și creatoarea de modă.

Dana Budeanu a devenit celebră prin prisma meseriei sale de designer și ușor a devenit o figură extrem de cunoscută și controversată datorită emisiunilor sale în care vorbea oamenilor din mediul virtual despre cum trebuie să fie și să se poarte. Odată cu avalanșa de reacții nu doar față de micile clipuri, ci și expunerea părerilor vizavi de contextele sociale ea a prins teren în fața publicului.

Cu ce se ocupă mama Danei Budeanu și ce spune fiica ei despre relația lor

Părinții Danei Budeanu sunt Lucreția și Adrian Guțilă. Despre tatăl său, s-a spus că ar fi fost implicat într-un caz de mită, în timp ce despre mama sa s-a scris că nu ar împărtăși neapărat toate ideile promovate de Dana. Cu toate acestea, atunci când a vorbit despre părinții săi, Dana a avut numai cuvinte de laudă. A inclus chiar niște poze vechi cu mama sa de la școală, subliniind că relația lor este una pozitivă.

Dana a dezvăluit că părinții săi au experimentat discriminarea, dar au reușit să o crească într-un mediu plin de iubire. Ea remarcă faptul că provine dintr-o familie care a trecut prin discriminare extremă din cauza unui "dosar prost". În ciuda acestor dificultăți, Dana subliniază că a crescut într-un mediu de iubire infinită și necondiționată, datorită poveștilor de viață impresionante ale părinților săi.

Provin dintr-o familie ai cărei părinți au fost discriminați EXTREM, pentru ca aveau «dosar prost»… am crescut superb, în iubire infinită și necondiționată, cu o mamă și un tată plini de povești de viață fantastice și tăceri la fel… m-au crescut niște părinți care au tăcut cândva, ca astăzi eu să pot vorbi cât vreau… m-au crescut niște oameni superbi, unici prin cât amar au dus în spate și-n suflet, fără să ne arate nouă, copiilor, nimic… și așa am făcut și eu cu fetițele mele, cărora nu m-am plâns o dată şi cărora le am spus că totul este numai fericire şi iubire şi univers infinit… că aşa mi-au spus mie bunu şi buni, care-s pentru mine şi pentru ele nişte SFINŢI…” a scris Dana Budeanu, pe contul ei de Facebook, potrivit click.ro.

Despre mama sa, Dana a împărtășit declarații emoționante, descrisă-o ca pe un "înger pe Pământ". Ea a postat fotografii ale mamei sale la doar 5 ani și a exprimat dorința de a fi ca ea în fiecare zi. Lucreția Guțilă, mama Danei, este arhitect de profesie, reușind să transmită fiicei sale convingerile și învățăturile sale de viață.

„Mama mea când avea doar 5 ani… și azi îmi doresc doar să reușesc să fiu ca ea în fiecare zi… mama mea este un înger pe Pământ… tot ceea ce mi-a povestit și tot ceea ce m-a învățat, puteți citi de astăzi exclusiv pe Verdict App Dana Budeanu”, a mai scris ea.