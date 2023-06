Dana Budeanu, în ipostază incendiară într-o rochie care cu greu îi acopera formele. Cum s-a fotografiat creatoarea de modă

Dana Budeanu surprinde din nou cu o apariție care nu lasă loc imaginației. Celebra creatoare de modă se poate mândri cu un trup impecabil și cu un stil desăvârșit, fiind propriul său stilist. Nu mai este un secret pentru nimeni că Dana Budeanu este o femeie extrem de frumoasă, cu un corp sculptat la cei 43 de ani ai săi.

Dana Budeanu a bifat o apariție incendiară. Cum s-a fotografiat creatoarea de modă în oglindă

Pe lângă aspectul fizic fabulos, ea se mândrește cu toată activitatea sa mediatică, ce îi aduce un număr uriaș de aprecieri din partea unei comunități mari, care îi apreciază implicarea în cauze sociale.

După cum și-a obișnuit fanii, Dana Budeanu a pozat în locul ei preferat din casă, transformat într-o bibliotecă. Pe oglindă este lipit un desen ce înfățișează o femeie în bustul gol, un tablou ce a devenit celebru odată cu numeroasele apariții ale creatoarei de modă.

Designerul de modă a ajuns pe buzele tuturor în urma emisiunii sale de pe canalul ei de YouTube, Verdict, în care a spus lucrurilor pe nume, fiind complet transparentă. Însă, după ce și-a lansat propria aplicație, acesta a scos tot contentul de pe Youtube și mai apre în presa din România.

Dana Budeanu, fostă Guțilă, este fosta soție a jurnalistului Radu Ion Budeanu, fondatorul publicațiilor Ciao și Click. În prezent, acesta este căsătorit cu Cristina Săvulescu. Dana Budeanu și soțul ei s-au cunoscut când el avea 21 de ani, iar ea 22 și s-au iubit foarte mult. Din nefericire, ei au divorțat în urmă cu 8 ani. Din acest mariaj, Dana Budeanu are două fete.

Designerul de modă a studiat marketing și management la Royal Holloway of London, iar apoi a absolvit un master în Business European la London School of Economics. Dana Budeanu are și studii doctorale la University College London. Acesta are doctoratul în integrare europeană.

