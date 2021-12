Dana Budeanu are o rochie expusă într-un muzeu. Cum arată capodopera și cât de spectaculoasă este

Dana Budeanu, celebrul designer de modă, a atras atenția tuturor urmăritorilor săi cu rochia expusă într-un muzeu. În prezent, acesta deține 4 firme numite Love is flying, Love is glowing, Love is gipsy și Love is flirtatious.

Creațiile sale nu au fost pentru prima dată recunoscute la nivel internațional, așa cum aminteam în prima parte, rochiile Danei Budeanu au fost purtate chiar de Jennifer Lopez și de multe alte nume mari.

Cum arată rochia Danei Budeanu care este expusă într-un muzeu

Iată că talentul și munca sa au fost recunoscute în continuare la un alt nivel de data aceasta. Una dintre capodoperele sale din material stă la loc de cinste într-un muzeu, printre alte ținute spectaculoase.

Dana Budeanu și-a împărtășit realizarea cu oamenii din mediul online, care o urmăresc pe paginile sale oficiale și și-ai scăldat privirea cu rochia de-a dreptul uimitoare.

După ce a început să creeze diverse ținute, designerul de modă a declarat că multe dintre creațiile sale au fost purtate de vedete faimoase precum Jessica Biel, Jennifer Lopez, Eva Longoria, iar din România, Andra, Corina și Mihaela Rădulescu.

Designerul de modă a ajuns pe buzele tuturor în urma emisiunii sale de pe canalul ei de YouTube, Verdict, în care a spus lucrurilor pe nume, fiind complet transparentă. Însă, după ce și-a lansat propria aplicație, acesta a scos tot contentul de pe Youtube și mai apre în presa din România

Dana Budeanu, fostă Guțilă, este fosta soție a jurnalistului Radu Ion Budeanu, fondatorul publicațiilor Ciao și Click. În prezent, acesta este căsătorit cu Cristina Săvulescu. Dana Budeanu și soțul ei s-au cunoscut când el avea 21 de ani, iar ea 22 și s-au iubit foarte mult. Din nefericire, ei au divorțat în urmă cu 8 ani. Din acest mariaj, Dana Budeanu are două fete.

Designerul de modă a studiat marketing și management la Royal Holloway of London, iar apoi a absolvit un master în Business European la London School of Economics. Dana Budeanu are și studii doctorale la University College London. Acesta are doctoratul în integrare europeană.

