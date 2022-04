Dana Budeanu, total lipsită de inhibiții. Designerul vestimentar s-a pozat goală în lenjerie. Care a fost reacția fanilor

Dana Budeanu a renunțat la inhibiții și s-a lăsat fotografiată în ipostaze provocatoare, așa cum fanii nu au mai văzut-o. Designerul vestimentar a postat o poză alb-negru în care apare întinsă în pat, într-o lenjerie de pat albă, fără să poarte absolut deloc haine.

Designerul poartă doar o pereche de ochelari de soare, inele în degete și o pereche de tocuri negre. Pentru a-și acoperi sânii, Dana Budeanu și-a așezat șuvițele de păr în dreptul bustului.

Dana Budeanu, ipostaza în care fanii nu au văzut-o niciodată

În doar 24 ore, fotografia a strâns peste 12.000 de aprecieri, iar mulți dintre fani probabil au fost dezamăgiți pentru că nu au putut comenta la fotografia designerului de vreme ce ea a restricționat comentariile.

Dana Budeanu este una dintre cele mai directe persoane din lumea showbiz-ului din România și postează adesea, fără frică, numeroase mesaje sincere în care vorbește despre problemele actuale ale țării. De asemenea, designerul este cunoscută și pentru aplicația sa Verdict unde postează și video-uri, dar și articole despre diferite subiecte actuale.

Dana Budeanu, mesaj emoționant pentru fiicele sale

Designerul de modă nu obișnuiește să posteze prea des poze cu cele două fiice ale sale în vârstă de 17 ani. Celebrul designer de modă preferă să le țină pe fetele ei departe de ochii presei. Dana Budeanu a povestit de multe ori în video-urile ei de pe YouTube că își dorește ca fiicele sale să aibă o copilărie normală și să folosească cât mai puțin rețelele sociale și tehnologia.

Creatoarea de modă este mereu atentă la felul în care le fotografiază pe fetele ei și nu le postează niciodată fețele.

În noiembrie, atunci când gemenele ei au împlinit 17 ani, Dana Budeanu le-a transmis un mesaj special, însoțit de fotografii cu torturile făcute special pentru ele.

La descrierea postării, Dana Budeanu a adăugat: “Intr o dimineata, acum saptesprezece ani, in burtica in care le am dus cu mine peste tot si n care le am mangaiat si le am vorbit continuu si n care mi am imaginat cum ar fi aratat ca doi ingeri, niste picioruse si manute bateau mai tare ca niciodata sa iasa…

Ca mereu, mami le a explicat si atunci ca trebuie sa mai stam putin ca sa fim mari, mari si sa rezistam in lumea de afara, de care si astazi incerc mereu sa le feresc. Vorbindu le asa cu mana pe burtica, piciorusele si manutele bateau si mai tare…

Am alergat prin casa si mi am dat seama ca mai aveam atatea de facut inainte de a le naste si atatea de aranjat in camaruta lor de vis…si le am rugat cu toata mintea si sufletul meu sa mai stea cateva ore…

Am luat pernutele cusute de buni si de mamaie, am aranjat toate hainutele in dulap, am pus fiecare ursulet la locul lui si am plecat sa le aduc pe lume…

Nu mi mai amintesc nimic decat lumina puternica prin care le cautam si n care sopteam incet: copiii, unde sunt copiii?…era noapte si nu raspundea nimeni…spitalul dormea…

M am ridicat cu toata puterea si am plecat sa le caut pe coridoarele lungi…si le am gasit dupa un geam langa zeci si zeci de bebelusi adormiti…si niciunul nu era ca ele…

Am intrat si m am luptat sa ajung pana la ele si acolo, in clipa aceea, viata mea a inceput de fapt…erau perfecte, ca doi ingeri pe un nor de zahar…

De atunci si pana astazi am respirat si trait doar prin ele. Toata fericirea mea, fiecare gand, fiecare respiratie, fiecare vis…sunt ele…

Sunt toata mandria mea si toata dragostea, toata bucuria, toata credinta, toata viata. Sunt sufletul meu in vazul tuturor.

Fiecare cuvant al lor, fiecare privire, fiecare zambet sunt motivatia mea in fiecare zi, bucuria si implinirea…

Mami le iubeste pana la cer si inapoi, le adora si le poarta cu ea mereu in fiecare gand si n tot sufletul. 🤍🤍”.

