Dana Rogoz și cei doi copii ai săi au fost testați pozitiv cu Covid-19. Care e starea lor de sănătate

Dana Rogoz a anunțat pe contul său de Instagram că astăzi, chiar de ziua soțului său, Radu, ea și cei doi copii ai lor, Lia și Vlad, au fost testați pozitiv cu noul coronavirus. Actrița a mai povestit că simptomele au început să apară încă de acum câteva zile la cei doi micuți ai ei.

Pentru că ea a fost extrem de preocupată de starea de sănătate a copiilor, a spus că cu greu își mai dă seama cum se simte ea, de vreme ce face tot posibilul ca Lia și Vlad să fie bine.

Dana Rogoz și copiii săi au fost diagnosticați cu Covid-19

Dana a povestit că prima care a avut simptome a fost Lia, fetița ei, în vârstă de aproape 2 ani, care a făcut febră destul de mare, iar acest lucru a speriat-o pe actriță.

La descrierea pozei cu ea, Vlad și Lia, îmbrăcați în alb, Dana Rogoz a scris:

“Salutari din izolare! Aseara tarziu ne-au ajuns rezultatele testelor PCR. Lia, Vlad si cu mine suntem pozitivi, Radu e (inca) negativ. Pare ca de data asta nu am mai scapat. Lia e singura cu simptome clare de covid. Vlad nu are nimic momentan. Eu, sincer, de marti seara de cand Lia a inceput sa aiba febra mare, am intrat in modul alerta si nu am mai fost foarte atenta la cum ma simt. Simt o ameteala, o oboseala si cam atat.

Dar acum mai am o mica problema: azi e ziua lui Radu, asa ca trebuie sa ma organizez cu o comanda de tort si lumanari livrate la poarta 🤪 Pe curand!”

În doar 2 ore, fotografia a strâns peste 3.700 de aprecieri, iar mesajele fanilor care îi transmiteau sănătate au început să curgă.

Dana Rogoz are o familie minunată

Dana Rogoz, în vârstă de 35 ani, are doi copii minunați, pe Vlad, în vârstă de 7 ani, și pe Lia, în vârstă de 1 an.

Ea este una dintre cele mai de succes actrițe românce din generația tânără, apărând în numeroase producții, atât din țară, dar și din străinătate.

Deși nu a mai a mai avut de mult timp o apariție televizată, Dana Rogoz își ține prietenii la curent cu cele mai importante momente din viața sa, printre care se numără și timpul petrecut alături de familia sa.

Cea care a cucerit inimile românilor la începutul anilor 2000 se mândrește cu una dintre cele mai frumoase povești de dragoste, alături de bărbatul cu care și-a întemeiat o familie superbă. Aceasta este o mamă fericită și împlinită, drept dovadă stau imaginile sale din mediul online cu fetița sa minunată, dar și cu băiețelul său.

Dana și Radu sunt împreună de 16 ani și sunt căsătoriți de 8 ani, fiind extrem de fericiți că s-au găsit și că împreună își clădesc visul. Regizorul, care e cu 19 ani mai mare decât Dana, este extrem de mândru de faptul că Dana l-a făcut tătic de două ori.

