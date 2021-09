Dana Rogoz, imagine emoționantă din copilărie. Ce mesaj a transmis actrița

Dana Rogoz a împărtășit cu fanii o imagine de pe vremea când era un mic copil, la școală, în primii ani de învățământ. Fotografia a emoționat pe toată lumea, iar prietenii virtuali au ținut să-i scrie câteva cuvinte.

Dana Rogoz, imaginea din copilărie cu care a emoționat pe toată lumea. Cum au reacționat fanii

Pe Dana Rogoz o știe toată lumea, însă puțini sunt aceia care știu cum arăta ea la școală, în primi ani de educație. Actrița a publicat pe Instagram o imagine în care a apărut la școală, în bancă, iar reacțiile internauților au fost pe măsură.

Cu ocazia începerii școlii, mai multe vedete au împărtășit cu fanii imagini din copilărie, iar Dana Rogoz nu a făcut excepție și a publicat și ea în mediul online o astfel de fotografie cu care și-a surprins întreaga comunitate de fani.

Citește și: Dana Rogoz și Marian Râlea, fotografia care i-a emoționat pe fani. Cât de schimbați sunt actorii de la Abracadabra

Vedeta a atașat fotografiei și un mesaj-poveste foarte emoționant din perioada în care era elevă.

„Eram în careul școlii 311 și tocmai mă împrietenisem cu Alina Mihai, care avea să îmi devină "soră de cruce" în câțiva ani. Țineam buchetul mare de flori pentru doamna învățătoare, cumpărat împreună cu mama de la sera militară din fața blocului. Eram îmbrăcată în uniforma școlară cu guler apretat și în spate aveam un ghiozdan roșu mare, cu crabi pe el, primit cadou de la belgienii la care stătusem în gazdă în turneul cu grupul Minisong.

Când în sfârșit a apărut în fața grupului de copii ce urmau să formeze clasa 1 B și doamna învățătoare, țin minte că mama mi-a șoptit în ureche: "Vaaaai, ce tânără și ce frumoasă e! Ce bine că e tânără!" Apoi am intrat în școală, unde o altă învățătoare m-a preluat și m-a rugat să merg la clasa ei să le cânt copiilor ceva din repertoriul Minisong. În timpul ăsta, colegii mei și-au ocupat locurile în clasă, așa că atunci când am revenit, nu am mai prins loc liber decât în ultima bancă. Sufeream că nu văd la tablă și că stau pe locurile "copiilor răi", așa cum îmi spuseseră frații mei mai mari acasă. Fiind totuși cea mai mică de înălțime din clasă, a doua zi am fost mutată, pe drept, în prima bancă, alături de colegul meu, Matei”, a fost descrierea pe care Dana Rogoz a atașat-o imaginii înduioșătoare cu ea din timpul școlii.

Citește și: Dana Rogoz se mândrește cu o fetiță superbă. Cum arată micuța care a cucerit inima internauților

Fanii i-au spus că fiul ei, Vlad seamănă cu ea. „Parcă e Vlad în poza asta”. „Ce bine seamănă Vlad cu tine sunteți ca două picături de apă”, a fost un mesaj primit de ea.

Dana Rogoz, o carieră și o viață de familie de invidiat

Dana Rogoz este una dintre cele mai de succes actrițe românce din generația tânără, apărând în numeroase producții, atât din țară, dar și din străinătate.

Deși nu a mai a mai avut de mult timp o apariție televizată, Dana Rogoz își ține prietenii la curent cu cele mai importante momente din viața sa, printre care se numără și timpul petrecut alături de familia sa.

Cea care a cucerit inimile românilor la începutul anilor 2000 se mândrește cu una dintre cele mai frumoase povești de dragoste, alături de bărbatul cu care și-a întemeiat o familie superbă. Aceasta este o mamă fericită și împlinită, drept dovadă stau imaginile sale din mediul online cu fetița sa minunată, dar și cu băiețelul său. Frumoasa Abramburica, așa cum ne-o amintim cu toții, este mama a doi copii superbi, Vlad și Lia, doi copii frumoși și extrem de energici, precum reiese din năzbâtiile despre care actrița le povestește urmăritorilor ei.