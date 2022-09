Dani Mocanu și-a serbat ziua de naștere în arest la domiciliu. Ce le-a promis fanilor

Admiratorii cântărețului s-au întrebat, cel mai probabil, oare câte zile de naștere l-au prins pe Dani Mocanu acasă, și nu în vreun club de fițe, în perioada în care se bucura din plin de libertate?! Anul acesta însă, manelistul se află în arest la domiciliu, în urma acuzațiilor de tentativă de omor, pe fondul unei bătăi agresive la care a participat.

Dani Mocanu nu a lăsat însă această zi specială să treacă fără transmită, la rândul său, un mesaj, pe lângă miile de urări pe care le-a primit din partea fanilor. Cântărețul de manele a împlinit 30 de ani la data de 3 septembrie.

Dani Mocanu și-a serbat ziua de naștere în arest la domiciliu

Acesta le-a transmis admiratorlor săi gândurile și dorințele sale cu privire la viitor, cu promisiunea că își va continua activitatea muzicală de acasă. Dani Mocanu a iornizat întreaga situație, în stilul caracteristic, glumind că schimbă prefixul arestat la domiciliu.

„Azi, 3 septembrie, am împlinit vârsta de 30 de ani. Am schimbat prefixul arestat la domiciliu. Cadouri am primit de la Dumnezeu ani la rând, nu am ce să mai cer. Aștept ca atât eu, cât și frații mei să terminăm cu problemele cu legea și să ne vedem de viața noastră frumoasă alături de cei dragi nouă.

Vă mulțumesc tuturor celor ce mi-ați scris. Sunteți mulți și să știți că vă iubesc sincer în fața Supremului nostru. De azi voi lansa bombe muzicale chiar de aici de acasă”, a scris Dani Mocanu în mediul virtual.

Dani Mocanu, arestat la domiciliu în urma unei bătăi dintr-o benzinărie

Manelistul a fost plasat în arest la domiciliu, după ce a fost acuzat de tentativă de omor. Atât el, cât și fratele lui au fost audiați în legătură cu bătaia din benzinărie pentru care li s-a deschis dosar penal.

Mocanu a ținut să își susțină nevinovăția, declarând că el doar a sărit în ajutorul celor implicați în incident. De asemenea, cântărețul a mulțumit instanței pentru sentința mai blândă pe care a primit-o, având în vedere că fratele lui, Nando Mocanu, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile.

În urma încăierării, un bărbat a ajuns internat la spital

În urma incidentului violent petrecut la data de 19 august, spre miezul nopții, un bărbat a avut nevoie de spitalizare. Informațiile inițiale arătau că Dani Mocanu, alături de fratele său Nando şi alte 7-8 persoane din anturajul lor au împărțit pumni și picioare într-o benzinărie de la ieşirea din Piteşti spre Ştefănești.

Victima agresiunii a ajuns cu răni grave la spital, după ce ar fi fost atacată cu brutalitate în benzinărie. Se pare că aceștia au avut cu sine și bâte, potrivit informațiilor apărute în presă la vremea respectivă.

