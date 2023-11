Dani Oțil, despre cele 6 bone pe care micuțul Tiago le-a avut de-a lungul timpului. De ce au fugit toate din casa lor

Dani Oțil și soția sa, Gabriela Prisăcariu, au căutat cu insistență o bonă potrivită pentru fiul lor în vârstă de 2 ani, Tiago.

Prezentatorul de la "Neatza cu Răzvan și Dani" a împărtășit o experiență șocantă legată de o bonă pe care au angajat-o anterior.

Motivul pentru care Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu au schimbat multe bone pentru micuțul Tiago. Ce s-a întâmplat

În timpul unui interviu la un podcast, Dani Oțil a relatat dificultățile întâmpinate în găsirea unei persoane de încredere pentru a avea grijă de Tiago. O bonă, pe care au angajat-o rapid, a dezvăluit comportamente neadecvate după doar câteva luni de muncă. Desi inițial pareau să se descurce, situația s-a complicat atunci când copilul lor a început să plângă noaptea. Bona a ales să renunțe la locul de muncă, invocând dificultăți și abandonându-și responsabilitățile.

„Prima a plecat cu blesteme. Prima a fost contractată foarte repede, pentru că așa ne-au învățat toți. «Băi, ia-ți bonă înainte să se nască copilul». Ea nu a avut foarte multă treabă, pentru că nu o lăsam să interacționeze foarte mult cu copilul și o lăsam doar să învețe. După vreo 2-3 luni, salariul era salariu… stătea cu noi în casă. Somnul ei era foarte adânc, iar Tiago dormea pe etaj cu ea. Nu i-am cerut să lucreze noaptea, dar… urla copilul. Eu îl plimbam cu Gabriela pe scări și ea nu auzea. Ea a abandonat job-ul, după ce a fost lăsată, după două luni, două ore cu copilul. I s-a părut greu, deși ea a mai fost bonă. Avea aproximativ 50 de ani. Tiago era atunci bebeluș”, a povestit prezentatorul, potrivit libertatea.ro.

După această experiență, cuplul Oțil-Prisăcariu a optat pentru angajarea unei bone din Republica Moldova. Cu toate acestea, și aceste încercări s-au dovedit a fi de scurtă durată, cu bonele invocând diverse motive pentru a-și da demisia. Încercările de a găsi o bonă potrivită au inclus și angajarea unor femei din Republica Moldova, dar niciuna nu a reușit să rămână pentru o perioadă mai lungă de două-trei săptămâni.

„Am mai apelat la moldovence din Republica Moldova. Toate erau femei cu viață grea, de la țară… Eu am locuit la țară. Am avut povești foarte frumoase. S-au întâmplat tot felul de lucruri simpatice. La videocall toate spuneau același lucru, adică toate erau bucătarese sau că făceau masaj. (…) Noi nu am dat afară pe nimeni, ele au plecat singure. Le-am dat câți bani au cerut, dar nu au rezistat mai mult de două-trei săptămâni. Una a zis că e foarte greu, una a zis că suntem noi nesimțiți și am întrebat-o de ce. Explicația ei a fost că la fosta patroană din Moscova, atunci când dormea copilul, stătea cu ea la cafele și vorbeau. I-am zis: «Doamnă, m-ați văzut pe mine că stau la cafele cu soția? Noi suntem super obosiți, eu sunt cu munca». Și ea a zis: «Eu fără socializare nu stau»”, a mai spus el.

Dani Oțil a dezvăluit că unele dintre bone au considerat că locul de muncă era prea dificil sau că familia Oțil era prea „nesimțită”. O bonă chiar a explicat că a plecat pentru că, în comparație cu fosta sa angajatoare din Moscova, care socializa cu ea în timpul somnului copilului, familia Oțil nu oferea suficientă socializare.

„Am avut și o situație mai ciudată. Am ales o doamnă care nu a mai fost bonă și o înțeleg. Am luat-o pentru că voia să învețe meseria de bonă. A mai lucrat în România, dar într-un alt domeniu. Ea s-a retras pentru că i s-a părut foarte greu. Eu dedicam primele 4-5 seri pentru discuții, ca să văd cu cine îmi las copilul. Niciodată nu-l lăsam pe Tiago singur cu bona în casă, pentru că la toate era același început. (…) Ea a fugit practic. A zis că se duce să își înscrie fetița la liceu și să-i dau și două zile libere. Când a plecat, ea și-a luat și periuța de dinți, iar eu am mai fost părăsit în viață și știu cum e“, a mai spus el.

Prezentatorul a împărtășit și o altă experiență ciudată în care o altă bonă a fost cercetată penal după un incident neplăcut petrecut în casa lor. Această situație a generat temeri pentru siguranța sa și a familiei sale. Astfel, căutarea unei bone potrivite pentru Tiago s-a dovedit a fi o provocare semnificativă pentru Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu.

În prezent, de micuțul Tiago se ocupă și are grijă o filipineză, despre care prezentatorul tv nu a dat foarte multe detalii, ci doar a spus că este o femeie de încredere și muncitoare.