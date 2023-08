Dani Oțil, imagine emoționantă cu fiul său. Cum s-a pozat cu Tiago la malul mării: „Să vedem cât am crescut fiecare”

Dani Oțil a publicat o imagine înduioșătoare cu fiul său. Prezentatorul a recreat o imagine de anul trecut pentru a vedea diferențele.

Dani Oțil și frumoasa lui soție, Gabriela Oțil (fostă Prisăcariu), au fost cu micuțul Tiago într-o vacanță la mare. Prezentatorul de la Super Neatza cu Răzvan și Dani s-a pozat cu fiul său în același loc și în aceeași ipostază, pentru a sesiza diferențele.

„Ne-am întors fix în același loc sa vedem cât am crescut fiecare. Unul a făcut mușchi, unul a pierdut mușchi”, a scris Dani Oțil în dreptul imaginilor cu fiul său.

Dani Oțil, imagini de colecție cu fiul său

Fanii au fost încântați să vadă colajul de fotografii cu Dani Oțil și Tiago Oțil:

„Superba foto!”, „Să vă țină Dzeu obiceiul! Ar fi un lanț de amintiri tare faine să faceți poză anual acolo muuuult timp de aici încolo”, „Aceste poze sunt de neuitat , ma bucur ca petreci timp împreuna cu fiul tău”, „Minunaților”, „Să fiți sănătoși, fericiți și binecuvântați!!!”, „Minunați amândoi!! Să vă trăiască și sa vă bucurați de micul prinț!”, „Vacanță frumoasă”, sunt câteva dintre comentariile lăsate de fani în dreptul imaginii.

Gabriela Prisăcariu a amintit faptul că anul trecut Tiago făcea primii pași la mare, iar acum a zburdat pe nisip: „Acum un an făcea primii pași. Când a crescut?”, a spus soția lui Dani Oțil.

Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu s-au căsătorit

Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu s-au cununat religios pe data de 30 iulie 2023. Gabriela a devenit oficial doamna Oțil în urmă cu mai bine de 2 ani. Gabriela Prisăcariu și Dani Oțil s-au cununat civil pe 15 mai 2021, însă și-au dorit să facă și cununia religioasă, urmată de o petrecere cu fast.

În mijlocul nunții cu Gabriela Prisăcariu, Dani Oțil a ținut neapărat să le mulțumească socrilor săi în felul să caracteristic pentru că au făcut-o și au crescut-o pe soția lui într-un mod deosebit. Mai mult, acesta a avut mic discurs emoționant și pentru partenera lui.

„Vreau să îi mulțumesc în primul rând soției mele, pentru că mi-a dat o șansă la 40 și puțin de ani să fiu și eu căsătorit. Vreau să le mulțumesc părinților ei că au făcut-o și au crescut-o. Puteau să nu o crească atât de mult, să arăt și eu bine în poze. Vă rog eu mult de tot photoshopați-mă, vreau să arăt și eu de dimensiuni normale. Vreau să le mulțumesc și rudelor mele”, a mărturisit prezentatorul TV.

„Am făcut nuntă pentru mine, soția mea și pentru nași, dacă nu vă place ceva, nu mă interesează. Am trecut repede peste antreuri și pește, de ce? Pentru că totdeauna se oprește muzica la pește, de parcă trebuie să vedem toți peștele. Nu, tată… îți e foame mănânci, nu îți e foame nu mănânci. Avem și colțul tradițional acolo, pentru gomoși. Care nu mâncați fonfleuri, mă declar unul. Ieri am fost la Georgică la nuntă și nu am putut să mănânc, m-au prins doar sarmalele”, a mai adăugat el.