Cum l-a filmat Gabriela Prisăcariu pe Dani Oțil, după nunta religioasă. Ce a publicat pe Internet: „Soțul meu are verighetă”

Gabriela Prisăcariu l-a filmat pe Dani Oțil într-o ipostază înduioășătoare, după nunta religioasă. Soția prezentatorului TV le-a arătat oamenilor din mediul online și verighetele pe care au ales să le poarte.

Duminică, 30 iulie 2023, Gabriela Prisăcariu și Dani Oțil și-au unit destinele în fața lui Dumnezeu. Cei doi au mers în fața altarului, iar momentul a fost de-a dreptul emoționant pentru toți cei care au participat la eveniment.

Pentru că sunt destul de rezervați în ceea ce privește viața personală, nunta religioasă a fost una discretă. Prezentatorul TV și soția lui au pregătit în amănunt toate detaliile ce țin de local și ținute, iar totul a ieșit perfect.

Locația a fost una spectaculoasă, iar rochia de mireasă pe care a îmbrăcat-o Gabriela Prisăcariu a încântat privirile invitaților. Ținuta de un alb impecabil i-a scos în evidență superbele trăsături ale feței și bustul generos.

Și Dani Oțil a făcut senzație într-un costum negru de mire. De asemenea, voia bună, surprizele și distracția nu au lipsit de la nunta celor doi.

Cum a fost filmat Dani Oțil de Gabriela Prisăcariu la scurt timp de la evenimentul important din viața lor

Gabriela Prisăcariu este o persoană foarte activă în mediul online. Deși nu vorbește prea des despre familia ei, aceasta nu uită să își țină la curent fanii cu cele mai speciale momente din viața ei.

La scurt timp de la nunta religioasă, soția lui Dani Oțil a distribuit un videoclip înduioșător pe rețelele sociale. Modelul și-a filmat soțul în timp ce se afla la volan. Mai mult, aceasta le-a arătat prietenilor virtuali verigheta pe care o poartă prezentatorul TV.

„Stați cuminți! Soțul meu are verighetă”, a spus ea pe InsaStory.

Astfel, Dani Oțil a fost surprins într-un sacou albastru, un tricou alb și pantaloni scurți la volanul mașinii sale. Matinalul de la „Neatza cu Răzvan și Dani” și-a asortat piesele vestimentare cu ochelari de soare.

În plus, din InsaStory se poarte observa că prezentatorul TV și soția lui au ales să poarte verighete elegante și rafinate.

Dani Oțil, discurs savuros și plin de emoție pentru socrii săi în mijlocul nunții

În mijlocul nunții cu Gabriela Prisăcariu, Dani Oțil a ținut neapărat să le mulțumească socrilor săi în felul să caracteristic pentru că au făcut-o și au crescut-o pe soția lui într-un mod deosebit. Mai mult, acesta a avut mic discurs emoționant și pentru partenera lui.

„Vreau să îi mulțumesc în primul rând soției mele, pentru că mi-a dat o șansă la 40 și puțin de ani să fiu și eu căsătorit. Vreau să le mulțumesc părinților ei că au făcut-o și au crescut-o. Puteau să nu o crească atât de mult, să arăt și eu bine în poze. Vă rog eu mult de tot photoshopați-mă, vreau să arăt și eu de dimensiuni normale. Vreau să le mulțumesc și rudelor mele”, a mărturisit prezentatorul TV.

„Am făcut nuntă pentru mine, soția mea și pentru nași, dacă nu vă place ceva, nu mă interesează. Am trecut repede peste antreuri și pește, de ce? Pentru că totdeauna se oprește muzica la pește, de parcă trebuie să vedem toți peștele. Nu, tată… îți e foame mănânci, nu îți e foame nu mănânci. Avem și colțul tradițional acolo, pentru gomoși. Care nu mâncați fonfleuri, mă declar unul. Ieri am fost la Georgică la nuntă și nu am putut să mănânc, m-au prins doar sarmalele”, a mai adăugat el.