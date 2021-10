Dani Oțil și Gabriela și-au botezat fiul. Ce imagini au apărut cu cei doi părinți și micuțul lor, de la eveniment

Pe conturile de socializare ale lui Dani Oțil și Gabriela Oțil Prisacariu au apărut o serie de imagini de la botezul micuțului lor. Cei doi părinți și-au botezat astăzi fiul într-o atmosferă de vis.

Dani Oțil și Gabriela Prisacariu Oțil și-au botezat fiul. Ce au declarat cei doi

Iată că este bucurie mare în familia Oțil. Gabriela și Dani și-au botezat fiul Luga Tiago la biserică, de unde au și publicat primele fotografii de la acest frumos eveniment. Cei doi părinți s-au îmbrăcat foarte elegant, dat fiind faptul că a fost o zi specială pentru amândoi.

Gabriela Prisăcariu Oțil a devenit de curând mămica unui băiețel pe nume Luca Tiago. Frumosul model în vârstă de 28 de ani pare că și-a revenit deja destul de repede după sarcină, având acum silueta suplă pe care o avea și înainte.

Cei doi s-au filmat în mașină, în drum spre botez, dar și în biserică, unde a avut loc frumosul eveniment din această zi. ”Mergem la botez”, spune Gabriela Prisacariu Oțil, în drum spre biserică. Iată că, tot acolo, cei doi au avut parte și de un schimb de replici amuzante: ”Eu nu mă dezbrac să intru în chestia aia cu apă”, a spus Dani Oțil, așa cum îi stă în fire, într-o notă de amuzament și ironie.

Ea a arătat de vis, îmbrăcată într-un costum roșu care i-a pus în evidență toate trăsăturile superbe pe care le deține, însă nici Dani nu a fost mai prejos.

Gabriela Prisăcariu și-a recăpătat silueta de invidiat după ce a născut

Deși acumulase peste 20 kilograme în sarcină, Gabriela a reușit să slăbească foarte repede după ce a născut. Aceasta a declarat că are răbdare cu felul în care organismul său se reface și a spus la ce trucuri a apelat fără prea mult efort.

Gabriela Prisăcariu arată excelent după ce a născut, deși admite că nu mai are silueta de altă dată. De curând, aceasta s-a filmat într-o pereche de blugi care îi veneau perfect înainte să rămână însărcinată, iar acum sunt din nou încăpători.

"Deja am primit multe mesaje în care sunt întrebată ce am făcut de am slăbit atât de repede. Nu am slăbit repede! Adică, am mai bine de două săptămâni de când am născut. Din 20 de kilogram mai am de dat jos 8. Nu țin o dietă, mănânc normal, ce-i drept mănânc mult mai puțin față de momentul în care eram însărcinată.

Alăptez, după cum se vede. Alăptatul și colicii bebelușului mă țin în priză, deci nu prea am poftă de mâncare și nu prea-mi stă gândul la mâncare, dar în rest mănânc normal, mese normale, nu am trecut pe salate sau mai știu eu ce. Cel mai important lucru este că nu mă stresez deloc cu acest lucru, cu dieta, am eu timp să-mi revin ușor, ușor", a spus Gabriela Prisăcariu pe Instagram.

