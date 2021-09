Cum arată Gabriela Prisăcariu la mai bine de două săptămâni după naștere. Soția lui Dani Oțil a dezvăluit cum s-a recuperat

Proaspăta mămică se laudă cu o formă fizică excelentă pentru o femeie care ăn urmă cu două săptămâni a adus pe lume un copilaș. Aceasta a reușit să dea jos repede kg acumulate în sarcină fără foarte mult efort.

Aceasta a declarat că are răbdare cu felul în care organismul său se reface și a spus la ce trucuri a apelat fără prea mult efort.

Cum a reușit Gabriela Prisăcariu să slăbească după ce a acumulat 20 de kg în sarcină

Gabriela Prisăcariu arată excelent după ce a născut, deși admite că nu mai are silueta de altă dată. De curând, aceasta s-a filmat într-o pereche de blugi care îi veneau perfect înainte să rămână însărcinată, iar acum sunt din nou încăpători.

Modelul și-a arătat și abdomenul de fier, iar imediat a primit numeroase mesaje, iar Gabriela a simțit să răspundă printr-un video.

"Deja am primit multe mesaje în care sunt întrebată ce am făcut de am slăbit atât de repede. Nu am slăbit repede! Adică, am mai bine de două săptămâni de când am născut. Din 20 de kilogram mai am de dat jos 8. Nu țin o dietă, mănânc normal, ce-i drept mănânc mult mai puțin față de momentul în care eram însărcinată. Alăptez, după cum se vede. Alăptatul și colicii beblușului mă țin în priză, deci nu prea am poftă de mâncare și nu prea-mi stă gândul la mâncare, dar în rest mănânc normal, mese normale, nu am trecut pe salate sau mai știu eu ce. Cel mai important lucru este că nu mă stresez deloc cu acest lucru, cu dieta, am eu timp să-mi revin ușor, ușor", a spus Gabriela Prisăcariu pe Instagram.

Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu au devenit părinți pentru prima dată în urmă cu câteva săptămâni.

În urmă cu mai bine de două săptămâni matinalul de la Neatza cu Răzvan și Dani și modelul Gabriela Prisăcariu și-au strâns în brațe copilul.

Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu au trăit cele mai emoționante clipe din viața lor în cursul zilei de marți, 11 septembrie 2021, când au devenit pentru prima dată părinți. Modelul în vârstă de 28 de ani a adus pe lume un băiețel perfect sănătos și se bucură că acum a devenit mămică.

