Dani Oțil, surprins într-o ipostază haioasă alături de fiul lui. Cum i-a găsit Gabriela Oțil: „Îl învăț să pornească de jos”

Recent, Gabriela Oțil și-a filmat soțul în timp ce acesta stătea pe covor alături de băiețelul lor, Luca Tiego. Tânăra mămică a avut o reacție haioasă când i-a surprins pe cei doi într-o asemenea ipostază. „V-am lăsat puțin singuri și vă găsesc așa?”, a spus proaspăta mămică.

Nici reacția prezentatorului de la Super Neatza cu Răzvan și Dani nu s-a lăsat mai prejos.

Dani Oțil și Luca Tiego Oțil, surprinși într-o ipostază haioasă

„Îl învăț să pornească de jos”, a răspuns Dani, referindu-se la copilul său care strătea întins pe un covor pufos.

„Ridică copilul”, a spus amuzată soția lui Dani Oțil.

Citește și: Ramona Olaru, ținuta superbă pe care a purtat-o la botezul fiului lui Dani Oțil. Cum a arătat asistenta tv la eveniment

Gabriela Oțil a publicat imaginile pe Instastory, spre încântarea fanilor. În imagini se observă chipul micuțului Luca. Cei doi părinți acoperă, de regulă, fața micuțului Luca, în fotografiile postate pe Internet, însă de data aceasta, cei doi au lăsat să se vadă fruntea bebelușului.

Recent, Dani Oțil și soția lui, Gabriela Oțil, fostă Prisăcariu și-au botezat fiul. Alături de proaspeții părinți au fost prietenii apropiați, printre care, desigur, Răzvan Simion, însoțit de iubita lui, Daliana Răducan.

Citește și: Gabriela Prisăcariu a publicat un filmuleț în care se vede chipul micuțului ei și al lui Dani Oțil.Cât de drăgălaș este Luca Tiago

Ce mesaj a transmis Dani Oțil, după ce s-a născut fiul său, Luca Tiego

Micuțul Luca Tiego s-a născut pe 11 septembrie, în aceeași zodie ca tatăl său ( Fecioară). La scurt timp după ce Dani Oțil și-a adus băiețelul acasă, acesta a publicat pe Internet o scrisoare emoționantă, pe care fiu o va citi peste ani.

„Dragul meu "Cârcel" sau "Mâini de bătrânel",

Nu ma apuc acu sa iti scriu mult, pt ca am mai scris acu 10 ani o scrisoare si 6 milioane de români au vorbit doar despre asta o vară întreagă...🙄

Ți-aș compune un cântec, o poezie, cum fac alți tați mai talentați. Ar suna prost amândouă si nu vreau sa te fac de râs din prima zi de viață... Avem timp pt asta.

Iti las rândurile astea aici, ca peste 10, 15 ani sa dai scroll juma de ora pana ajungi la postare si sa înțelegi starea noastră, cat de mult te-am dorit, dar si panica ce ne-a cuprins...

Dar, daca părinții mei, care au muls si vaca, au terminat si facultate s-au descurcat cu mine... Eu zic ca reușim ceva.

As vrea sa fiu cu tine macar la fel de bun cum au fost ei cu mine.

Tu ești fragil acum, dar promit sa te fac puternic si rezistent... Pt ca in scurt timp eu voi fi cel fragil(vârsta mea nu e de ședințe cu părinții ci cu bunicii).

Nu voi încerca sa te transform in rezultatul sumei frustrarilor mele sportive sau profesionale. Tu NU vei fi un Dani Otil mai bun. Tu vei fi tu.

Bine... Cu doua medalii la Olimpiada din 2040...dar tu”, a fost mesajul transmis de Dani Oțil în luna septembrie.

Sezoanele 1, 2 și 3 din Asia Express sunt acum exclusiv pe AntenaPLAY. Vezi și episoadele full din noul sezon Asia Express