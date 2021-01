David Beckham se pregătește să devină socru. Cine e și cum arată Nicola Peltz, viitoarea soție a lui Brooklyn Beckham

Fanii cuplului s-au topit de admirație pentru cuplul reușit. Părinții lui Beckham au fost extrem de încântați. Pe timpul pandemiei, relația dintre Brooklyn și viitoarea sa soție a evoluat frumos, iar cei doi postează adesea fotografii împreună pe conturile lor de Instagram. Nunta lor va avea loc anul acesta.

Pe lângă faptul că cei doi urmează să se căsătorească și iubesc enorm, sunt și cei mai buni prieteni, fiind mereu alături unul de celălalt și sprijinindu-se în carierele lor. Cei doi s-au întâlnit la festivalul Coachella, cu trei ani înainte să devină un cuplu.

După ce Brooklyn a obținut în martie 2020 un internship la Rankin, cei doi care formau un cuplu de doar 3 luni, au hotărât să se mute împreună la New York. În luna mai, Brooklyn a postat o fotografie cu frumoasa Nicola, iar descrierea pozei a scris că ea este cea mai bună prietenă a sa. La scurt timp după, frumoasa actriță a postat și ea o poză cu Brooklyn, la descrierea căreia a spus că el este sufletul ei pereche. Și astfel, frumosul cuplu și-a recunoscut relația în mod oficial pe Instagram.

Cine este și cum arată Nicola Peltz

Nicola Peltz este o actriță de origine americană, iar rolul ei de debut a fost cel din filmul The Last Airbender, în 2010, când a interpretat-o pe Katara. În 2014, frumoasa blondă cu trup de model a jucat și în Transformers : Age of Extinction.

Ea este fiica magnatului Nelson Peltz și al modelului Claudia Heffner. Nicola mai are o soră și 6 frați. Nicola a mai jucat în filme precum Deck the Halls (2006), Harold (2008), Youth in Oregon (2016). Frumusețea ei nu a putut trece neobservată și în 2015 ea a participat la o prezentare de modă pentru designer-ul Alexander Wang.