Maestrul Florin Zamfirescu, care a făcut istorie în lumea teatrului și cinematografiei românești, a recurs la un gest total neașteptat, despre care fanii nu aveau habar.

Pe vremea când trebuia sa dea admitere la facultate, Florin Zamfirescu a ales să doarmă o noapte în cimitirul Bellu din București.

Citește și: Actorul Vlad Zamfirescu, fiul lui Florin Zamfirescu, s-a căsătorit cu actrița Diana Roman. Cum au arătat mirii în ziua cea mare

De ce a ales actorul Florin Zamfirescu să doarmă o noapte în cimitirul Bellu din Capitală: „Era o băncuță acolo”

Fostul mare actor, acum în vârstă de 74 de ani, nu a primit un loc de cazare, așa că a trebuit să se descurce. A ales să doarmă pe o bancă, în cel mai cunoscut cimitir, pentru că în următoarea zi trebuia să meargă să dea admiterea la facultate.

„Eu am dat admitere la facultate dormind în Cimitirul Bellu noaptea, pe băncuța de la mormântul lui Ion Manolescu. N-aveam unde să dorm. Intram în Bellu, rămâneam, se făcea noapte și era o băncuță acolo. Eu dormeam că dimineața mă duceam la admitere, la examen. În perioada aceea, nu am nimerit căminul.

Când se dădea admitere, în anul 1967 când am dat eu, se oferea un pat la un cămin. Eu nu am știut să întreb, nu am știut, am rămas în București și m-am întrebat ce mă fac. M-am dus la cimitirul Bellu și am găsit mormintele actorilor și era Ion Manolescu. Îi știam toate rolurile, tot, tot, tot și avea o băncuță. Era cald, vară, frumos și am dormit pe băncuța aceea”, a declarat Florin Zamfirescu, notează Romaniatv.net.

Citește și: Natașa Raab nu ar mai fi de găsit. Actorul Florin Zamfirescu, îngrijorat de „tăcerea” actriței: „Nu-mi răspunde”

Acesta s-a retras din viața publică după vârsta de 50 de ani, pentru a-și dedica timpul soției sale, Daciana Toma, de profesie medic, dar și celorlalți oameni apropiați.

„Am viața pe care mi-am dorit-o și pe care mi-am construit-o. Am o casă pe pământ, 1.300 de metri de grădină în jur, gazon, grădină de zarzavat. Am căței, am și o broască țestoasă. Am o soție minunată, care-i medic. Iar acum am nevoie mare.

Așa s-a întâmplat, nu am căutat eu un medic pentru că nu puteam. Și sunt mulțumit. Și ce să fac, scriu. Am publicat două cărți până acum, urmează celelalte două. Cartea de amintiri se numește „Am fost actor”.

Acum m-am retras și i-am lăsat pe cei tineri, am devenit un bun spectator. Merg la teatru, merg la filme, citesc. Mă simt și eu un bătrânel acolo. Dar nu pot să tac. Mai apar în emisiuni unde-mi dau cu părerea, ca urmare a spaimelor pe care le am”, a povestit el, conform sursei citate anterior.

Gheorghe Florin Zamfirescu s-a născut pe data de 12 aprilie 1949, în Călimănești, județul Vâlcea, iar la vârsta de șase ani a câștigat premiul pentru cel mai bun recitator, scrie Fanatik.

A absolvit liceul în orașul natal, apoi a urmat cursurile Institutului de Artă Teatrală și Cinematografică, Facultatea de Teatru, Secția Arta Actorului, la clasa profesorului Constantin Moruzan.

Florin Zamfirescu a avut numeroase roluri importante, printre care personajul Gigi Dumbravă din telenovela Inimă de țigan, Heidi (2019), Poziția copilului (2013), Filantropica (2002), Moartea Domnului Lăzărescu (2005) și Acasă la tata (2015).