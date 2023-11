De ce a ales Giulia Anghelescu să participe la America Express alături de soțul ei, Vlad Huidu. Care a fost explicația artistei

Giulia Anghelescu și Vlad Huidu formează unul dintre cele mai apreciate echipe din sezonul 6 America Express - Drumul Soarelui. Cei doi sunt de nedespărțit, însă puțini sunt cei care știu adevăratul motiv pentru care artista a ales să meargă în aventura vieții ei alături de soț.

Printre echipele care au acceptat provocarea America Express - Drumul Soarelui se numără Giulia Anghelescu și Vlad Huidu. Cei doi formează un cuplu de 16 ani și sunt căsătoriți de 11 ani, iar din rodul iubirii lor s-au născut doi copii minunați.

În primele etape ale competiției, artista și soțul ei au cucerit publicul cu frumoasa lor poveste de dragoste. De asemenea, aceștia au demonstrat că relația lor este bazată pe respect, grijă și comunicare.

Deși au avut mici dispute în cursă, Giulia Anghelescu și Vlad Huidu au reușit să treacă peste ele. Mai mult, cei doi s-au concentrat asupra misiunilor de pe traseu și au lăsat deoparte certurile de cuplu.

Citește și: America Express, sezonul 6. Giulia Anghelescu și Vlad Huidu au izbucnit în lacrimi, după ce au citit scrisorile de la copii

Recent, cântăreața și partenerul său au fost prezenți în emisiunea Xtra Night Show unde au vorbit despre experiența din America Express. Mai mult, concurenta a vorbit și despre decizia de a merge în aventura vieții alături de soțul său.

Motivul pentru care Giulia Anghelescu a ales să participe pe Drumul Soarelui cu Vlad Huidu

Vlad Huidu a fost încântat de vestea că ar putea participa la cursa de pe Drumul Soarelui, însă Giulia Anghelescu a avut o reacție total diferită. Artista s-a arătat reticenta la început pentru că nu-i place să iasă din zona de confort.

În cele din urmă, vedeta a acceptat să meargă la America Express doar pentru că era alături de bărbatul care îi oferă încredere și siguranță. Aceasta a dezvăluit la Xtra Night Show faptul că Vlad Huidu este omul lângă care a trăit atât de mult experiențe, iar o nouă aventură alături de el nu poate fi deloc rea.

Citește și: Cine este bărbatul pe care Giulia l-ar fi părăsit pentru Vlad Huidu. Artista a fost la un pas să se mărite cu un fotbalist celebru

„În momentul în care a venit propunerea de a merge în acest sezon America Express, soțul a fost foarte încântat și dornic. (...) Eu eram pe nu. Lui îi plac jocurile astea și îi place și emisiunea. Cumva, la mine e greu să mă scoți din zona mea de confort. (...) Am zis clar, din punctul meu de vedere, eu nu aș vrea să merg cu altcineva decât cu soțul meu. În primul rând, pentru că mă simt în siguranță și știam că indiferent unde o să fim, ce o să facem, n-o să am niciun fel de teamă, de frică. În al doilea rând, ne cunoaștem atât de bine și am trecut prin atât de multe lucruri în relația noastră încât ce putea să ne dea America Express?”, a declarat Giulia Anghelescu, conform spynews.ro.

Deși sunt foarte competitivi pe traseu, Vlad Huidu și soția lui și-au propus încă de acasă că trebuie să se distreze și să se bucure de fiecare moment petrecut împreună în cea mai mare provocare a vieții lor.

„Noi suntem competitivi, noi ne-am dorit să ne și distrăm. Poate, uneori, nu am reușit să ne distrăm atât de mult pentru că în momentul în care vedeam echipe pe lângă noi, nu puteai să te mai distrezi pentru că trebuia să pleci de acolo și să faci chestii. Dar ne-am distrat, chiar ne-am distrat”, a mărturisit Vlad Huidu, potrivit sursei citate.