De ce a apelat Dorian Popa la un avocat și pe cine s-a supărat. Ce a pățit: „Nu vă mai jucați cu focul. Amenzile sunt uriașe

Dorian Popa a solicitat asistența unui avocat după ce au apărut online imagini cu buletinul său și au fost create conturi false în numele său.

Acest incident survine la doar două luni după ce artistul a fost implicat într-un scandal legat de conducerea sub influența substanțelor interzise. În prezent, se confruntă cu noi complicații, deoarece datele sale personale au fost expuse pe internet, conducând la apariția unor conturi false.

De ce a apelat Dorian Popa la un avocat și pe cine s-a supărat. Ce a pățit

Dorian Popa, care a trecut prin momente dificile în ultima vreme, inclusiv pierderea permisului de conducere și încheierea relației cu partenera sa de zece ani, Babs, a decis să ia măsuri legale pentru a rezolva situația. Într-un videoclip postat pe canalul său de Youtube, artistul a exprimat frustrarea sa și a avertizat asupra consecințelor negative ale manipulării datelor personale.

Artistul a anunțat că va schimba actul de identitate și, cu sprijinul avocatului său, va trimite notificări legale celor care au creat conturi folosindu-i datele personale. El a subliniat importanța protejării datelor personale și a avertizat asupra riscurilor implicate în manipularea acestora. De asemenea, a menționat că avocatul său a luat măsuri juridice pentru a gestiona situația cu conturile care au postat imagini cu buletinul său.

„Oamenii sunt puternici în spatele tastaturii, dar mare grijă și mare atenție la folositul datelor personale. Eu acum mă duc direct la primărie să-mi schimb buletinul. Acum vreun an de zile, cineva care probabil a avut nevoie de buletinul meu și mi-a cerut pe Whatsapp poză, l-a dat ori copilului, ori a înstrăinat telefonul și copilul l-a luat fără știința părintelui și buletinul meu este pe tot internetul. Eu n-am o problemă, ma duc și îl schimb.

Lucruri foarte grave nu se pot întâmpla, dar mare atenție voi, celor care vă jucați cu astfel de lucrușoare, pentru că eu mi-am înștiințat deja avocatul, avocatul a luat deja măsurile juridice necesare în ceea ce privește conturile care au postat buletinul. Eu nu vreau sa fac rău nimănui. Ferească Dumnezeu! Departe de mine această intenție.

Dar trebuie să mă apăr cumva. Și acum, normal că acele conturi vor fi înștiințate de domnul avocat și de platformele sociale, cărora de asemenea le-am comunicat situația în legătura cu GDPR(Regulamentul General privind Protecția Datelor, n. red.) și cu ceea ce se întâmplă atunci când folosești datele cuiva în spațiul public.

Este foarte periculos. Normal că oamenii au făcut toate trăsnăile cu buletinul meu. Am văzut că sunt conturi pe toate site-urile nebune. Dar nu asta este relevant, ci faptul că unii se joacă cu focul fără să-și dea seama cât de tare se pot arde. Amenzile sunt uriașe, fraților. Nu vrem să supărăm pe nimeni și nici să facem rău nimănui. Nu vă mai jucați cu focul, că de cele mai multe ori vă ardeți', spune Dorian Popa, într-un clip postat pe contul său de Youtube.

Dorian Popa a transmis un apel către cei care manipulează astfel de informații, subliniind că aceasta este o acțiune periculoasă și că amenzile pentru astfel de încălcări sunt considerabile. În videoclipul său, el a subliniat dorința de a evita rănirea altora și a atras atenția asupra consecințelor serioase ale unor astfel de acțiuni.

„Unii dintre noi am luat-o razna rău de tot, deci este foarte periculos să te joci cu postarea actelor de identitate. Eu nu vreau să fac rău, nu mi-a plăcut niciodată să fac rău, nu vreau decât să mă apăr, atât timp cât buletinul meu este pe tot internetul. A trebuit să fac niște capturi de ecran, i le-am trimis lui Dragoș, avocatul meu, iar el probabil se va ocupa din punct de vedere juridic, dar este foarte periculos să faceți chestia asta. Sper ca acest mesaj să vă facă să vă mai gândiți și poate ștergeți postările. Nu vă mai jucați cu lucrurile astea pentru că nu este normal. Eu îmi schimb buletinul săptămâna viitoare, el a mai fost postat acum câteva luni, am crezut că este ok, dar fac acest story că poate vă liniștiți și vă băgați mințișoarele în cap. Nu vă jucați cu buletinul meu pentru că nu este normal', a mai spus influencerul în mediul online.