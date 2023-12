Dorian Popa și-a făcut singur un cadou extravagant de Moș Nicolae: „Nu mă așteptam să iasă în halul ăsta de frumos și de mare”

Dorian Popa și-a făcut singur un cadou extravagant de Moș Nicolae. Chiar dacă a ajuns la el cu întârziere, Dorian s-a bucurat de achiziția realizată special.

Moș Nicolae a fost extrem de generos în acest an cu Dorian Popa. Potrivit unei surse, cântărețul de 35 de ani și-a achiziționat un cadou realizat special pentru el.

Ce cadou extravagant și-a făcut Dorian Popa: „Nu mă așteptam să iasă în halul ăsta de frumos și de mare”

Chiar dacă în urmă cu ceva timp Dorian a fost în atenția presei din cauza alegerii greșite de a se urca la volan sub influența substanțelor interzise, acesta a revenit cu interes în urma achiziției extravagante de Moș Nicolae.

„Este o piesă de artă”

Dorian Popa și-a cumpărat singur cadoul de Moș Nicolae, un colier de aur cu 2.100 de diamante. Acesta a fost realizat special pentru artist.

„Am pielea de găină pe mine încontinuu”, declară el când îl poartă pentru prima oară la gât. Acesta a împărtășit cu urmăritorii săi întreaga experiență pe canalul său de Youtube.

Dorian Popa s-a filmat într-un magazin de bijuterii, alături de Denisa Nechifor. El și-a anunțat urmăritorii că și-a achiziționat un lanț mai mare decât cele pe care le avea deja. Artistul a dorit să achiziționeze un lanț mult mai gros cu diamante.

Lanțul său este făcut pe comandă și este încrustat cu 2.100 de diamante, iar la închizătoare are litera „D” decorată și ea cu diamante.

„A venit băiețelul [n.r. colierul] nou. A venit și la mine Moș Nicolae, la patru zile de la ziua în fapt. Colierul vechi pleacă tot către ei, diferența de bani am plătit-o tot prin transfer bancar. Eu am văzut deja lanțul, nu vreau să vă mint, în momentul când am fost să îi facem primirea în țară.

El a trebuit să mai meargă pe la anumite entități ce se ocupă cu certificarea lui în România, deci astăzi nu o să fie prima dată când îl văd. Când am văzut lanțul, trebuie să recunosc că m-am emoționat și i-am mulțumit din suflet Denisei Nechifor pentru că este ceva ce eu nu m-am așteptat să iasă”, măturisește Dorian în cadrul vlogului respectiv.

De asemenea, acesta spune că, spre deosebire de lanțul vechi, acest lanț este plin și pe spate. Dorian Popa nu s-a uitat la bani pentru a-și împlini visul. Chiar dacă a fost folosit mai mult aur, lanțul a ieșit mai bine decât se aștepta.

„Trebuie să recunoașteți că la măsura mea XXL, că așa m-a făcut mamișor, la 96 de kilograme de Dorian Popa, nu mergea altfel, înțelegeți ce vreau să zic. (…) Nu mă așteptam să iasă în halul ăsta de frumos sau de mare”, completează cântărețul.