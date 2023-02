De ce a plecat Cuza cu Emi la Asia Express. Care a fost motivul pentru care nu a participat alături de Cucu

Cuza și Emi se numără printre cei mai îndrăgiți și apreciați concurenți din sezonul 4 Asia Express - Drumul Împăraților, însă puțini sunt cei care știu cum au ajuns aceștia în aventura vieții lor.

Nu mai reprezintă un secret pentru nimeni faptul că Noaptea Tarziu este formată din trei membrii: Cuza, Emi și Cucu. De-a lungul timpului, telespectatorii și fanii celor trei s-au întrebat de ce a plecat Cuza alături de Emi în cursa din Asia Express, și nu de Cucu.

Citește și: EXCLUSIV. Cu ce amintiri pleacă Cuza și Emi din Asia Express. Cei doi i-au cântat o ultimă melodie Irinei Fodor în Israel

În cadrul unui episod din sezonul 3 Roata Vedetelor, fostul concurent al reality show-ului a povestit fără reținere motivul pentru care colegul său de formație, Cucu, nu a participat alături de el în competiția de pe Drumul Aurului.

Cum au ajuns Emi și Cuza în Asia Express. Motivul pentru care Cucu a rămas acasă

Întrebat dacă au existat supărări sau certuri între ei, Cuza a dezvăluit că au existat unele momente tensionate după ce Emi și el au fost aleși să meargă împreună în Asia Express.

Deși s-au prezentat toți trei în fața producătorilor, doar doi au primit șansa de a pleca în cea mai mare aventură din viața lor.

„A fost un moment de tensiune în care nu s-a supărat, dar s-a simțit cumva abandonat. Nu a fost o decizie a noastră, a fost o întâmplare a sorții să zic așa. În care oamenii să ne ia pe noi în Asia Express, noi am fost toți trei la masă când am avut întâlnirea cu producătorii Asia Express.

Am făcut tot posibilul ca și Cucu să facă parte dintr-un proiect TV în același timp cu noi, iar drept dovadă a făcut. Când s-a plecat în Asia, într-un proiect major, atunci pe bună dreptate cred că oricare dintre noi care ar fi rămas acasă s-ar fi simțit lăsat pe dinafară”, a explicat Cuza.

Citește și: Asia Express, 23 noiembrie 2021. Cuza și Emi au fost tratați „regește” de un șofer. Cu cine vrea „să se căsătorească” Lidia Buble

Mai mult decât atât, fostul concurent de la Asia Express a povestit că reacția lui Cucu a fost una frumoasă la aflarea veștii că el și Emi vor face parte din reality show. După ce au aflat vestea că vor merge împreună pe Drumul Împăraților, cei doi au ținut neapărat să discute cu colegul lor în ceea ce privește acest aspect.

De asemenea, Cuza și Emi au făcut tot posibilul ca prietenul lor să facă parte dintr-un alt proiect cât ei se află în Asia Express.

„Producătorii au ales, noi n-am putut alege. Ar fi fost o alegere nedreaptă. Am avut discuția cu el, am avut discuția cu Emi că pe noi ne-au sunat și ne-au spus că mergem noi doi. Am vorbit cu Emi că trebuie să-l sunăm pe Cucu și să ne întâlnim cu el la cafea sa-i spunem chestia asta.

Bineînțeles că a reacționat foarte frumos. Ambiția și obiectivul meu și al lui Emi a fost ca în același timp și Cucu să prindă un proiect la fel de major pe TV.”, a mai adăugat el.

Ai episoade noi din serialul-fenomen Lia - Soția soțului meu ▶ Vezi exclusiv online în AntenaPLAY