De ce a plecat mama Geta mai devreme de la nunta lui Iancu Sterp cu Denisa. Ce anunț a făcut: „O să vină pe lume un băiat!”

Mama Geta a plecat de la nunta lui Iancu Sterp și Denisa mai devreme, chiar dacă petrecere s-a terminat la primele ore ale dimineții. De asemenea, femeia a făcut un anunț foarte important despre fiica ei, Geta.

Iancu Sterp și soția lui, Denisa, și-au unit destinele în fața lui Dumnezeu pe 27 octombrie 2024. La marele eveniment au fost prezenți membrii familiei, prietenii, nașii și colegii tânărului. De altfel, petrecerea s-a ținut într-o locație de vis, unde mirii s-au distrat pe măsura așteptărilor alături de invitați.

Mama Geta a fost în culmea fericirii atunci când și-a văzut fiul cel mic căsătorit. Nu mai reprezintă un secret pentru nimeni faptul că femeia are o relație specială cu cei patru copii ai săi: Iancu, Culiță, Geta și Ileana.

Deși i-a plăcut foarte mult petrecerea de nuntă a Denisei cu băiatul ei, mama Geta a decis să plece mai devreme. Aceasta a avut un motiv neașteptat pentru care nu a rămas cu mirii până la primele ore ale dimineții.

De ce a plecat mama Geta mai devreme de la nunta lui Iancu Sterp cu Denisa

Mama Geta nu a rămas până la finalul petrecerii alături de Iancu Sterp și de Denisa pentru că nu a fost încântată de muzică.

„Facem foarte bine, ne simțim foarte bine după nuntă. Sunt foarte bucuroasă că am ajuns la ziua în care să îi văd pe toți căsătoriți. Toată săptămâna mi-a venit să plâng, dar după aceea, nu am mai putut. Am plâns și când a ieșit pe poartă. (…)

A fost mai bine decât mi-am dorit, peste cu mult față de la ce m-am așteptat. (…) Mireasa s-a furat, eu nu am observat. Nu am stat până dimineață, deja manelele au întrecut măsura, eu nu sunt așa cu muzica asta mai tinerească. Pe la trei eu am plecat”, a spus mama lui Iancu Sterp într-o emisiune, conform viva.ro.

Ce părere are mama Geta despre nora ei, Denisa

Mama Geta a mai scos la iveală un detaliu important. Aceasta și-a spus, fără ezitare, părerea despre nora ei. Se pare că femeia are o relație specială cu Denisa, femeia alături de care Iancu Sterp și-a găsit fericirea.

Cele două se înțeleg foarte bine, iar tânăra este apreciată de soacra ei pentru calitățile pe care le are.

„Denisa e o fată deosebit de harnică, de frumoasă și de bună. Mie mi-a fost foarte dragă de la prima vedere”, a dezvăluit mama lui Iancu Sterp, conform sursei citate mai sus.

Ce anunț a făcut mama Geta despre sarcina fiicei sale

Geta, fiica cea mică a mamei Geta cu Nicolae Sterp, urmează să aducă pe lume primul său copil. Așadar, familia Sterp va avea un nou membru în casă. De curând, mama Geta nu s-a mai putut abține și a dezvăluit sexul, dar și numele bebelușului.

Se pare că Geta va avea un băiețel pe care o să-l cheme David.

„O să vină pe lume un băiat, o să îl cheme David.”, a dezvăluit mama Geta în aceeași emisiune, potrivit sursei citate mai sus.