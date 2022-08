De ce Bianca Drăgușanu poartă mereu peruci. Perspectiva interesantă și sănătoasă din care vede lucrurile

Fosta asistentă Tv recunoaște faptul că apelează la peruci, însă are și un motiv bine întemeiat, după cum spune chiar ea, potrivit Libertatea.

Bianca Drăgușanu are acum un păr superb și are și planuri de a-și muta afacerea în Dubai

Apropo de lucrurile care mi-au făcut foarte bine în timp, un an de zile. Unul dintre ele este faptul că am purtat peruci și am ajutat părul să crească fără ca să trebuiască să-l vopsesc sau să-l coafez foarte des.

În ultimii 3 ani din viața mea n-am mai vopsit părul absolut deloc și l-am coafat foarte rar, iar aceste două aspecte m-au ajutat să am un păr superb.

În momentul ăsta port o tresă care se agață, se pune foarte ușor cu ajutorul unui cleștișor, deloc incomodă. Arată foarte frumos, a mărturisit Bianca Drăgușanu, potrivit sursei menționată.

Fosta asistentă TV știe cum să facă bani și din piatră seacă. Pe lângă faptul că a încasat 100 de mii de euro doar pentru că și-a pus imaginea în joc pentru un salon de videochat, Bianca Drăgușanu are și un business care îi merge foarte bine.

Fosta soție a lui Victor Slav dorește să-și dezvolte afacerea cu haine pe care o are aici în România și pe meleagurile arăbești, mai exact în Dubai, unde și-a cumpărat, de curând, și un apartament imens.

În curând o să-mi mut și afacerea cu haine în Dubai. Am pornit niște demersuri, am niște cunoștințe și am început să mă interesez. Îmi doresc asta foarte mult și voi reuși, a conchis Bianca Drăgușanu, potrivit sursei menționată.

