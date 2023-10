De ce boală suferă Anca Serea și de ce și-a amânat pe ultima sută de metri operația, din nou. Ce se întâmplă în aceste clipe cu ea

La începutul acestei luni, Anca Serea a fost nevoită să se interneze în spital de urgență. Ce se întâmplă în aceste momente cu vedeta și de ce a amânat operația.

După o serie de analize, medicii au stabilit diagnosticul de apendicită și au recomandat o intervenție chirurgicală imediată, dar vedeta a amânat operația conform sfatului specialiștilor.

Anca Serea a explicat de ce a amânat să se opereze a doua oară. Ce se întâmplă cu ea în aceste momente

La debutul lunii curente, Anca Serea a distribuit o imagine din spital, exprimându-și starea de sănătate precară și anticipând rezultatele analizelor care urmau să confirme diagnosticul de apendicită.

„Nu, încă nu. Medicul spune că săptămâna viitoare. Mai trebuie să facem o serie de analize care se fac din cauza anesteziei și după aceea o să alegem o zi. Mă doar un pic, dar sunt ok supraviețuiesc. Nu, nu am emoții. Sunt niște oameni calificați, sunt sub supravegherea lui Dumnezeu și nu am de ce să am emoții, e o operație banală”, a spus Anca Serea, la Antena Stars, potrivit spynews.ro.

Cu toate acestea, vedeta a decis să amâne operația pentru moment, intenționând să efectueze analize suplimentare înainte de a programa procedura, cel mai probabil în săptămâna viitoare. Cu încredere în echipa medicală, Anca Serea a subliniat că nu este îngrijorată cu privire la operația viitoare.

„Sunt ok, nu am nicio stare. Eu nu sunt un exemplu bun în sensul acesta categoric, dar cel mai bine să mergeți la medic când aveți primele dureri, indiferent ce înseamnă asta, pentru că poate ne gândim să luăm după ureche sau la sfatul unei farmaciste sau mai rău de pe Internet, dar eu sunt norocoasă pentru că am găsit o echipă de medici care m-au supravegheat”, a mai spus Anca Serea.

În perioada premergătoare intervenției chirurgicale, Anca Serea a fost supusă unui tratament și a observat o ameliorare a stării sale față de momentul internării în spital. Vedeta și-a recunoscut greșeala de a nu fi acordat atenție primelor simptome, subestimând gravitatea situației, dar a subliniat importanța consultării medicale imediate în fața oricărei dureri, oricare ar fi natura acesteia. Ea a fost recunoscătoare pentru echipa de medici care a acordat supraveghere și îngrijire medicală adecvată.

Câți bani câștigă Anca Serea din activitatea sa din mediul online

Anca Serea a mărturisit că nu obișnuiește să contorizeze veniturile pe care le primește în urma colaborărilor din mediul online, însă în urma unor estimări, vedeta reușește să câștige într-un an peste 100.000 de euro.

„Și da, este un val și am un mare respect și pentru influencerii tineri și pentru cei care sunt de vârsta mea. Cred că în domeniul în care activăm noi este loc pentru toată lumea și nu am un model pe care îl urmez. Deci un pic mai mult de 100.000 de euro pe an aș spune.

Da, un pic mai mult, dar să știi că contabilitatea mi-o ține cineva. Și eu sunt un om larg la mână, nu stau să controlez. Cred că de două ori pe an când vin impozitele de plătit atunci mă izbesc, atunci mă izbește trenul. Chiar zic cheltui atât de mult? Sau am câștigat chiar atât de mult? Doamne, Dumnezeule, 19% impozite și mai am și niște angajați. Conversația asta o am de două ori pe an cu doamna contabilă”, a mai spus vedeta.