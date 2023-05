Anca Serea a recunoscut! Ce sume mari de bani câștigă din activitatea sa din mediul online

Nu mai este un secret faptul că din mediul online se pot obține sume considerabile de bani, unele vedete autohtone reușind să câștige cifre impresionante din YouTube, TikTok sau chiar și Instagram. Recent, Anca Serea a răspuns cu sinceritate în momentul în care a fost întrebată câți bani obține din activitatea sa din online. Iată ce a răspuns!

Anca Serea a recunoscut că obține sume mari de bani din mediul online

Anca Serea este una dintre cele mai cunoscute vedete de la noi din țară. Aceasta își desfășoară activitatea profesională și în mediul online, iar câștigurile anuale sunt uriașe. În cadrul unui interviu, Anca Serea a recunoscut că din veniturile sale din job-ul de influencer își poate întreține cu lejeritate familia, despre care știm deja că este una numeroasă.

Mai mult decât atât, sumele pe care le obține îi oferă un trai peste medie, unul chiar de lux, având în vedere că vedeta are numeroase contracte pentru colaborări și proiecte, dar și o comunitate mare de admiratori.

În ulima perioadă, Anca Serea este tot mai prezentă în mediul online. Anca Serea a mărturisit că tarifele percepute pentru colaborări nu sunt fixe, iar totul se negociază în funcție de cerințele angajatorului.

„Suficient de bine și de mulți încât să pot să zic că aș putea să îmi întrețin familia deocamdată. Da, familia care este numeroasă și pentru asta le mulțumesc tuturor care îmi sunt alături de mine în povestea asta, agențiilor care îmi propun de fiecare dată și clienților care mă angajează într-un proiect”, a explicat Anca Serea în cadrul unei emisiuni online.

Câți bani câștigă Anca Serea din activitatea sa din mediul online

Anca Serea a mărturisit că nu obișnuiește să contorizeze veniturile pe care le primește în urma colaborărilor din mediul online, însă în urma unor estimări, vedeta reușește să câștige într-un an peste 100.000 de euro.

„Și da, este un val și am un mare respect și pentru influencerii tineri și pentru cei care sunt de vârsta mea. Cred că în domeniul în care activăm noi este loc pentru toată lumea și nu am un model pe care îl urmez. Deci un pic mai mult de 100.000 de euro pe an aș spune.

Da, un pic mai mult, dar să știi că contabilitatea mi-o ține cineva. Și eu sunt un om larg la mână, nu stau să controlez. Cred că de două ori pe an când vin impozitele de plătit atunci mă izbesc, atunci mă izbește trenul. Chiar zic cheltui atât de mult? Sau am câștigat chiar atât de mult? Doamne, Dumnezeule, 19% impozite și mai am și niște angajați. Conversația asta o am de două ori pe an cu doamna contabilă”, a mai spus vedeta.

