Adriana Bahmuțeanu a dezvăluit ce a vorbit cu fiul cel mic și care e motivul pentru care copiii săi sunt supărați pe ea.

”Am vorbit foarte puțin cu ei prin mesaje, și-au schimbat total atitudinea și comportamentul față de mine, e clar că cineva din interior le spală creierul. Ca să înțeleagă oamenii, se numește alienare parentală.”, a afirmat Adriana Bahmuțeanu la Un show păcătos.

De ce copiii Adrianei Bahmuțeanu au refuzat să meargă la mama lor, conform spuselor ei. Ce a vorbit cu fiii săi și ai lui Prigoană

Ea a continuat la emisiunea de la Antena Stars: ”În 2020, când copiii s-au mutat la Silviu Prigoană, pentru că înainte au stat la mine 4 ani jumătate, gândește-te că ceilalți doi băieți majori asistau la aceste discuții, asistau la felul în care le vorbea copiilor minori. Ei și-au format o impresie despre mine, chiar dacă nu coincide cu adevărul. Evident că ei continuă în acest stil”.

Fosta soția a lui Silviu Prigoană spune că micuții erau ”foarte, foarte apropiați de mine”, iar asta s-a schimbat brusc: ”Chiar alaltăieri, cu o zi înainte să moară Silviu, am discutat cu Maximus care mă suna de la școală pentru că știa că acasă are camere de supraveghere și se fereau. Prin septembrie, octombrie au depistat camere video în funcțiune și în baia fetițelor Mihaelei. Copiii știind că acolo este stilul Big Brother, ei mă sunau de la școală.

La școală, în pauza de masă, pentru că Eduard și Maximus nu aveau masa plătită la școală, iar lui Eduard i s-a făcut rău pentru că nu mâncase nimic. L-am dus la un restaurant fast food și a mâncat copilul cu o poftă de lup. Copiii știau că sunt înregistrați, iar Maximus mă suna frecvent din toaleta școlii. Alaltăieri am vorbit aproape o oră din toaletă școlii, până l-a depistat un profesor. Îmi spunea că e profund nefericit, că nu are prieteni la școală, că profesorii nu îl înțeleg, că el a vrut foarte mult să ajungă la studii în America.”

Adriana Bahmuțeanu a mai afirmat că a vorbit cu fiul cel mic prin mesaje, care i-ar fi spus că e supărat din cauza declarațiillor făcute de mama lor după pierderea tatălui.

”Păi dacă li s-a spus că dacă vin la mine îi duc la centru de plasament, am viruși, am bacterii, cum li s-a spus toată pandemia. Eu toată pandemia nu am putut să-mi văd copiii. Cu ceva i-a intoxicat, cu ceva i-a spălat creierul. Nu știu dacă vouă vi se pare normal ca în ziua în care tatăl lor a murit, un avocat să stea 6-7 ore în casă. (...)

Am reușit până la urmă să-i fac să se răzgândească, să-i fac să mă iubească, să refacem relațiile părințești, așa cum este normal. Dar am avut luni de zile în care nu am putut să am acces la ei. Băiatul meu cel mic, care a stat un an cu mine, mi-a povestit toate aceste episoade, le-a povestit și celor de la Protecția Copilului, la instanța de judecată pentru că a fost audiat de două ori. A povestit că tot timpul tatăl lor îi înfricoșa să nu vină la mama lor, că le dau viruși, bacterii, vă duce la casa de copii. Acum probabil li s-a promis ceva.”, a declarat fosta parteneră a lui Silviu Prigoană.

Ce a vorbit Adriana Bahmuțeanu cu fiul cel mic

”Am sunat, am vorbit cu cel mic prin mesaje. Este supărat că am ieșit în presă. I-am spus că am ieșit pentru că tatăl lui a fost o personalitate media și așa este firesc, să vorbim frumos despre el. I-am trimis inclusiv postarea mea de la Facebook și atunci în momentul ăla a început să se sucească un pic. Dar fiind influențat de persoanele adulte din casă, de doamna menajeră....”, a mai zis Adriana Bahmuțeanu.

Mai multe detalii în materialul video de mai sus.