De ce Cornelia Rednic nu-și dorește copii. Ea și Lupu Rednic sunt împreună de 30 de ani: „Să lămurim odată pentru totdeauna”

Cei doi interpreți de muzică populară colaborează împreună pe plan profesional, iar acasă sunt soț și soție. Recent, cântăreața a vorbit deschis despre motivul pentru care cei doi nu au copii.

Cornelia și Lupu Rednic nu-și doresc să devină părinți. Motivul l-a explicat chiar artista

Cei doi soți formează o echipă atât în cariera lor muzicală, cât și acasă. Ambii au o agendă încărcată, fiind printre cei mai cunoscuți și apreciați interpreți de muzică populară de la noi. Totuși, nu-și doresc să aibă urmași, cărora să le lase tot ce au agonisit de-a lungul timpului, iar motivul l-a explicat chiar artista.

„Hai să lămurim odată pentru totdeauna. Am ales să nu facem copii pentru că suntem foarte mult timp plecați. Nu faci copii cu gândul să-i ai la bătrânețe. Dacă facem un copil, doi copii, nu o să ne putem ocupa de ei”, a recunoscut Cornelia Rednic, potrivit Cancan.

Cum s-au cunoscut Cornelia și Lupu Rednic. Au o poveste de iubire ca în filme

Cei doi artiști sunt originari din Sighetu Marmației și s-au cunoscut pe vremea când ea avea doar 17 ani, iar el 23 de ani. Cornelia și Lupu Rednic s-au îndrăgostit de la prima lor întâlnire și opt luni mai târziu și-au unit destinele în fața altarului.

De atunci au trecut 30 de ani, iar sentimentele lor devin mai puternice pe zi ce trece. Au trecut prin multe obstacole, dar au reușit să rămână împreună la bine și la greu. Lipsa banilor i-a determinat îndeajuns de mult încât să muncească pe brânci și să devină celebri.

„Ne-am căsătorit de tineri, în 1992. Cum m-a cucerit? Pur și simplu. De atunci era glumeț. Nu exista să nu scoată o glumă din buzunar. În fiecare buzunar avea câte o glumă. Râdeam mult! Am glumit, dar am și muncit mult! Am plecat de jos, cu atâtea piedici!

Cel care a avut încredere a fost Lupu. Nu eram bine din punct de vedere financiar, eram săraci, dar el a avut încredere și mai ales voință puternică. Eu eram un copil. Mă gândeam cum o să reușim noi să ieșim pe piață cu zongora și cetera, dar uite că muzica autentică are valoare”, a povestit Cornelia Lupu pentru Playtech.

Cornelia și Lupu Rednic, secretul unei căsnicii de 30 de ani

Cântăreața a ajuns la concluzia că oamenii ar trebui să se căsătorească din iubire și să aibă respect unul față de celălalt. În plus, fiecare dintre ei are defecte, așa că a învățat să le tolereze și să aibă înțelepciunea să treacă peste momentele dificile din viață.

„În primul rând, în toți acești ani de căsnicie, noi ne-am certat, dar constructiv, ceea ce e foarte important într-o relație. Noi nu ne-am spus vorbe urâte unul celuilalt! Și nici acesta nu e un secret, ca cel de lângă tine să poată trăi într-o armonie, să pui totul la punct în așa fel ca să te consulți mai întâi cu celălalt și apoi se ia o hotărâre. Noi am fost doi care am tras la aceeași căruță și am avut împreună realizări frumoase”, a mai spus vedeta.

