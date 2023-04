De ce Gabriela Prisăcariu s-a gândit la despărțirea de Dani Oțil. Ce situație a putut să-i ducă pe cei îndrăgostiți în acest punct

Gabriela Prisăcariu și Dani Oțil se iubesc foarte mult și au o relație foarte puternică, mai ales de când micuțul Tiago a venit pe lume și le-a umplut sufletele cu bucurie. Cei doi, însă, au amintiri greu de uitat din prima vacanță de la începutul relației lor.

Gabriela Prisăcariu recunoaște că s-a gândit să se despartă de Dani Oțil. Care a fost motivul amuzant pentru care a vrut să facă acest lucru

În urmă cu patru ani, la începutul relației lor, Dani Oțil a propus să meargă împreună într-o vacanță în Peru, care i-a dat mar bătăi de cap acesteia. După drumeția de 5 ore până la Machu Picchu, Gabriela Prisăcariu a vrut să se întoarcă cu primul zbor înapoi în România și să se despartă. Desigur, aceasta este o poveste amuzantă, iar frumoasa soție a lui Dani Oțil își amintește cu zâmbetul pe buze despre clipele trăite împreună atunci.

„Prima noastră vacanță în doi nu a fost una reușită. Și acum îi zic că dacă nu eram atât de departe noi nu am mai fi fost astăzi împreună pentru că mi-aș fi dorit să mă întorc și să plec de acolo. Dar uită-ne că suntem împreună”, a declarat ea pentru ego.ro.

Gabriela Prisăcariu a vorbit despre cum arată vacanțele în care merge alături de Dani Oțil și a explicat de ce nu li se alătură și micuțul Tiago:

„Primele două zile le dorm în vacanță pentru că am nevoie, dar după începe să-mi fie dor extrem de tare de Tiago și mi-aș dori să mă întorc. Nu știu dacă este ok să zic asta, dar nu sunt de acord, mai ales când este bebeluș, să pleci cu el peste tot. Cred că partenerii au nevoie să plece singuri pentru relația lor și atunci noi, până acum, am plecat în vacanță doar noi doi, pentru că avem nevoie de asta. Și acum de Paște o să plecăm tot doar noi doi, deși primim mult hate pe Instagram”, a mai povestit Gabriela Prisăcariu pentru sursa amintită mai sus.

Cum s-a schimbat viața Gabrielei Prisăcariu de când a devenit mamă

Gabriela Prisăcariu a dezvăluit faptul că viața ei s-a schimbat complt de când a devenit mamă, iar acum este mai fericită ca niciodată. De fiecare dată când pleacă în vacanțe și știe că trebuie să zboare, se gândește la cele mai întunecate scenarii.

Iată ce declarații a făcut în acest sens soția lui Dani Oțil:

„Clar m-am schimbat de când am devenit mamă. 100%. La fiecare plecare încep să plâng pentru că mă gândesc că dacă o să cadă avionul și noi nu mai suntem, eu vreau să-l văd crescând și îmi fac tot felul de scenarii. Chiar și acum îmi dau lacrimile. Este foarte greu când plec de acasă, chiar și pentru câteva ore. Mă gândesc să nu pățesc ceva, vreau să fiu lângă el și să-l văd pe viitor cum crește”, mai spune ea, tot pentru sursa citată mai sus.

