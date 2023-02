Cum a reacționat Dani Oțil când a văzut-o pe Gabriela Prisăcariu în rochie de mireasă. Prezentatorul TV și-a dus soția la Roma

Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu formează unul dintre cele mai îndrăgite cupluri din showbiz-ul românesc. Cei doi trăiesc o frumoasă poveste de dragoste de aproximativ 5 ani, iar din rodul iubirii lor s-a născut un băiețel minunat.

În anul 2021, prezentatorul TV și partenera lui s-au căsătorit civil. Evenimentul a fost unul destul de discret la care au participat familia și persoanele apropiate ale celor doi îndrăgostiți.

Matinalul de la Neatza cu Răzvan și Dani s-a decis să își ducă soția la Roma pentru a proba mai multe rochii spectaculoase de mireasa, semn că s-au gândit să facă unele pregătiri pentru marele eveniment din viața lor. Până în prezent, cei doi nu au oferit informații despre cununia religioasă.

Ce reacție a avut Dani Oțil când a văzut-o pe Gabriela Prisăcariu în rochie de mireasa

Gabriela Prisăcariu așteaptă cu nerăbdare ziua în care va îmbrăca rochia albă. De curând, aceasta s-a decis să meargă alături de Dani Oțil în Italia pentru a îmbrăca mai multe rochii de mireasa.

Prezentatorul TV și-a urmărit atent soția în timp ce proba piesele vestimentare, însă a avut parte de o surpriză. Superbul model a încercat o rochie de mireasă ce îi lăsa la vedere o mare parte a formelor, fapt care l-a făcut pe matinalul de la Neatza cu Răzvan și Dani să reacționeze imediat.

„Ok, dacă vă zice că mergeți doar până într-un loc unde urcați doar zece minute, vă rog mult de tot spune-ți nu, mă opresc la o pizza… Măcar voi… salvați-vă! Ai văzut că eu am față de Italian Bogat? Și nu sunt nici Italian, nici bogat.”, a fost replica dată de prezentatorul TV, potrivit viva.ro.

„Deci, da?”, l-a întrebat Gabriela Prisăcariu pe soțul său în ceea ce privește rochia pe care o poartă.

„Ți se văd chiloții”, i-a răspuns Dani Oțil.

Câți bani a scos din buzunar Dani Oțil ca soția lui să probeze rochii de mireasă în Roma

Matinalul de la Neatza cu Răzvan și Dani s-a confruntat cu o situație de-a dreptul neașteptată în Roma. Dani Oțil a rămas surprins de faptul că a plătit suma de 200 de euro pentru 23 de minute în care Gabriela Prisăcariu a probat rochiile de mireasă.

„Stimați bărbați, gentlemani sau nu. De ce spun eu că bărbații sunt mai uniți decât femeile?! Am fost într-un loc unde se probează rochii de mireasă, doar ca să probăm, unde te duci cu câteva luni înainte, nu cu o săptămână, două înainte. Pentru 23 de minute am plătit 200 de euro. Nici șampanie nu ne-au dat. În filme am văzut că e cu șampanie, cafea, apă! Nimic! Un pahar de apă nu ne-au dat.

Acum, să vă zic eu, bărbați, vreodată, vreunuia dintre noi i s-a cerut să plătească ceva într-un magazin de motociclete?! 200 de euro pentru 23 de minute! Ai probat ce ai vrut, poate ai luat-o și la drive test… Nu ți-a cerut nimeni niciun ban, niciodată. Bărbați! Stați uniți! Eu de aici nu cumpăr nimic. Mai bine îmi iau o motocicletă. De fapt, de banii ăia îmi iau două motociclete.” a mai adăugat prezentatorul TV, potrivit sursei citate mai sus.

