De ce iubita lui Andrew, fiul Ozanei Barabancea, se temea de jurata de la Te cunosc de undeva! Ce părere are Ozana despre ea

Ozana Barabancea a vorbit despre partenera lui Andrew și despre cum se înțelege cu ea. Aceasta a recunoscut faptul că își dorește foarte mult ca aceasta să fie nora ei în curând, dat fiind faptul că se înțelege tare bine cu ea.

Ozana Barabancea, despre relația cu iubita lui Andrew, fiul ei. Ce spune despre ea

Jurata de la Te cunosc de undeva! a vorbit deschis despre relația apropiată pe care o are cu iubita lui Andrew, ba mai mult de atât, ea a numit-o pe aceasta „noră”.

„Are iubită de 4 ani. Să știi că este un tip care știe să spună nu. Este un tip care nu aleargă după cai verzi pe pereți. Este student în anul 4, trebuie să își dea licența. Când o să fie pe barba lui, atunci poate, dar nu cred, nu are asta în educația lui, niciodată nu a fost un vânător. A fost un tip în banca lui”, spune ea, potrivit ego.ro.

Ce cuvinte a folosit Ozana Barabancea penru a o descrie pe partenera lui Andrew:

„Sunt foarte bună, am cea mai minunată noră. Sper să fie noră, Doamne ajută! Suntem în post și rugăciunile sunt auzite! O iubesc enorm. Sunt de 4, 5 ani împreună. E o fată cuminte, frumoasă, deșteaptă, de casă! Sunt norocoasă. Da. (n.r. – a fost prima iubită pe care i-a prezentat-o) Suntem o familie de oameni cuminți”, a mai adăugat ea.

Motivul pentru care iubita lui Andrew s-a temut de Ozana Barabancea

Ozana Barabancea a dezvăluit faptul că tânăra se temea de ea, însă lucrurile arată ideal în familia lor și a explicat de ce avea sentimentul acesta cu privire la ea:

„I-a fost frică de mine, săraca, credea că sunt baubau! I-a spus: «Mama e un om normal, nu e aia de la televizor!» Și la televizor, habar n-am dacă par așa rea. Ne-am înțeles bine din prima clipă. Am stat și în pandemie împreună. Am stat toți 4. Totul a fost OK. Sunt norocoasă. Gătește și ea, gătim toți sau pe rând. Slavă Domnului că e bine! Nu trebuie să facă nimic față de mine. În primul rând, are grijă și este atentă cu Andrew, asta este important. Eu sunt o cantitate neglijabilă, nu cred că despre mine este vorba. Este vorba despre ei, să se înțeleagă bine, să se completeze unul pe celălalt. Eu nu contez în ecuația aceasta. Îmi văd de lungul nasului.”, mai spune ea.

