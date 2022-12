De ce Nicoleta Voicu nu mai vorbește cu fiul său de luni bune. Nu a mers la nunta lui și spune că nu regretă

Nicoleta Voicu a luat prin surprindere pe toată lumea când a recunoscut că nu a mers la nunta singurul său copil. Ea a vorbit recent despre neînțelegerile pe care le are cu Vicențiu, cu care nu a mai vorbit de luni bune.

Se pare că interpreta de muzică populară nu regretă faptul că nu a participat la eveniment pentru că a dorit să-i ofere o lecție copilului său.

De ce Nicoleta Voicu nu mai vorbește cu fiul său de luni bune

În urmă cu câteva luni, Nicoleta Voicu anunța că Vicențiu, unicul său copil, se căsătorește cu aleasa inimii sale. După ce și-a împărtășit fericirea în social media, se pare că a pornit scandalul în familia artistei.

Tânărul s-a arătat deranjat de gestul ei și i-a reproșat acest lucru. Astfel, pentru a îl pedepsi, Nicoleta Voicu a refuzat să meargă la nunta fiului.

Frumosul eveniment a avut loc în luna august și cântăreașa nu regretă acest lucru, conform unor declarații pe care le-a acordat publicației Fanatik: „Nu regret că nu am fost la nunta fiului meu.

Mă simt ca un medic care a avut cea mai delicată misiune, am avut misiunea de a extirpa o tumoră care era malignă în sufletul lui. Am vrut să înțeleagă ceva din faptul că am lipsit. Am vrut să vadă că poate avea totul, bani, anturaj, dar cel mai important nu este asta în viață. Știi, eu lucrez psihologic”.

Nicoleta Voicu consideră că este rândul lui Vicențiu să tragă învățămintele din această ceartă.

„Dacă el va ajunge la o anumită înțelepciune mă va căuta. Eu nu am mai vorbit deloc cu el în toate aceste luni. Eu am fost nevoită să fac asta, să îi dau această lecție de viață. Am fost exact ca un medic, doar că problema lui a fost pe suflet”, a mai zis cântăreața.

