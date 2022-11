Nicoleta Voicu, probleme mari cu banii. Îndrăgita artistă stă în frig de teama facturilor uriașe

Nicoleta Voicu a dezvăluit că este nevoită să stea în frig, de teama facturilor uriașe, explicând cum reușește să facă economie în această perioadă.

Îndrăgita artistă a mărturisit că, deși are un apartament cu două camere, în perioada iernii alege să locuiască doar într-o singură încăpere, deoarece cealaltă rămâne neîncălzită, din dorința de mai pune bani deoparte. Cântăreața a precizat și cu câți bani este nevoită să se descurce în fiecare lună.

Nicoleta Voicu nu își încălzește toată locuința, de teama facturilor. Cum face economie

Nicoleta Voicu a dezvăluit că îndură frigul în propria locuință, alegând să se îmbrace mai gros. Vedeta a povestit că în trecut s-a confruntat și cu o problemă de sănătate din cauza trecerii rapide de la căldură la frig, aceea fiind o experiență extrem de neplăcută. Astfel, având în vedere că acum are o cameră încălzită și una nu, artista alege să nu dea căldura la maxim.

„Vara am apartament cu două camere și iarna garsonieră, pentru că m-am retras de frica facturilor și anul trecut a fost o mică discuție, au fost niște kW trecuți în plus în factura mea și acum nu am de ales decât să fac frigul. (...)

Am mâinile destul de reci, dorm cu ciorapii în picioare, am un hanorac de noapte (...) Am un convector destul de păgubos, are un consum exagerat și e doar pe 2 din 6. (...)

Am avut o problemă destul de severă în 2019, chiar am făcut o endoscopie și n-aș vrea să mai trec prin experiența unei endescopii în gât. Am avut un eveniment în Centrul Vechi, am ieșit de la căldură la frig și simțeam pe șirea spinării cum îmi îngheață broboanele de transpirație”, a mărturisit Nicoleta Voicu, pentru Antena Stars, citată de Spynews.

Cu câți bani trebuie să se descurce Nicoleta Voicu lunar

Deși este o artistă îndrăgită, Nicoleta Voicu nu stă foarte bine din punct de vedere financiar, cel puțin în această perioadă. Cântăreața este nevoită să se descurce lunar cu suma de 2.500 de lei, dintre care 1.700 de lei o reprezintă numai cheltuielile. Interpreta de muzică populară a mărturisit că pentru perioada următoare nu are în agenda sa decât un singur eveniment.

Artista a început să facă economie pentru a nu fi plăti sume mari atunci când vin facturile, astfel că a scos boilerul din priză. Atunci când face baie, pentru a fi mai cald în încăpere, Nicoleta Voicu dă puțin drumul la aragaz.

„Eu în bucătărie nu am nimic cu care să încălzesc, la baie când fac baie e coșmarul de pe lume că trebuie să aprind aragazul, să încălzesc zona. Acum destul de mici (n.r. facturile) că am făcut economii. Boilerul e scos din priză, îl folosesc doar când fac baie, când mai spăl vase. (...) Anul trecut am plătit o factură, încălzind o singură cameră, de 700 de lei. Cu 2.500 (n.r cu banii aceștia trebuie să se descurce în fiecare lună)”, a adăugat artista, pentru sursa anterior menționată.

