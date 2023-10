De ce nu vor să se împace Jador și Bogdan Mocanu după ce s-au certat. Ce au spus cei doi despre acest aspect

Jador și Bogdan Mocanu au surprins pe toată lumea prin anunțul unei dispute recente. Deși astfel de neînțelegeri s-au întâmplat în trecut, de data aceasta situația pare a fi mai gravă.

Conflictul dintre cei doi continuă, iar Bogdan Mocanu nu pare dispus să își rezolve diferențele cu Jador. Motivul și perspectiva lui Bogdan Mocanu sunt importante pentru a înțelege această situație aparent nesoluționabilă.

Ce spune Bogdan Mocanu despre cearta lui cu Jador. De ce nu mai vor să mai fie prieteni ei

După o relație de prietenie solidă care i-a unit în bune și rele, inclusiv în momentele dificile ale lui Jador, prietenia lor pare să fi ajuns la un punct de cotitură și nimeni nu pare dispus să facă pași pentru a remedia situația.

Bogdan Mocanu este profund nemulțumit de schimbarea modului de gândire a lui Jador și acest lucru îl determină să se distanțeze de el. El susține că înțelege cel mai bine personalitatea lui Jador, știind când acesta face glume sau când vorbește serios.

De asemenea, Bogdan Mocanu este în dezacord cu valorile pe care le adoptă Jador în prezent, mai ales având în vedere urmărirea extinsă pe platforme precum TikTok, unde Jador are o bază mare de fani care îl consideră un model.

În același timp, Jador pare să nu fie foarte afectat de conflict, concentrându-și atenția asupra altor planuri pentru viitorul său apropiat. Artistul a anunțat că va pleca din țară timp de patru luni, însă nu a dezvăluit locația exactă, preferând să păstreze discreția cu privire la activitățile sale. Cu toate acestea, este clar că timp de patru luni va sta departe de fanii săi și de cei care îl cunosc.

”Ne-am mai văzut o singură dată. Nu mai știu dacă eram certați așa tare sau nu, înainte să vorbească urât de mama mea, în glumă, dar l-ai văzut cum reacționează. Eu îl cunosc cel mai bine, îl cunosc mai bine decât mama lui. Eu știu când glumește și când nu. Trebuie să țină cont de faptul că are mulți oameni, mulți copii care îl urmăresc și îl iau exemplu”, a declarat Bogdan Mocanu, la Xtra Night Show, potrivit spynews.ro.

În concluzie, prietenia tumultoasă dintre Jador și Bogdan Mocanu trece printr-o perioadă dificilă, cu perspective diferite asupra modului în care fiecare abordează această dispută.

De-a lungul anilor, Jador și Bogdan au fost prieteni apropiați, iar chiar și în ciuda neînțelegerilor anterioare, au reușit întotdeauna să-și rezolve disputele. Cu toate acestea, de această dată, prietenia lor pare a fi ajuns la final, iar nimic nu pare să poată repara situația. Bogdan Mocanu a explicat în emisiunea lui Capatos de la Antena Stars că nu-l mai consideră pe Jador un prieten și l-a blocat pe rețelele de socializare.

În replică, Jador susține că Bogdan Mocanu are prea mult timp liber la dispoziție și că nu înțelege motivul supărării acestuia, deoarece nu mai primește răspuns la telefon. Cântărețul afirmă că agenda sa este foarte încărcată cu spectacole și concerte, fapt care pare să îl deranjeze pe Mocanu, care nu mai poate petrece timp împreună cu el. Jador adaugă că nu poate să se dedice în totalitate relației cu Bogdan Mocanu, datorită responsabilităților sale profesionale, subliniind că este un artist ocupat, mereu în deplasare pentru spectacole și evenimente.

„Nu știu, nu mai vrea să răspundă la telefon, el știe ce are…! Se comportă ca o femeie supărată căruia nu-i dai atenție.

Nu pot să stau toată ziua cu el, eu am treabă, nu pot să stau toată ziua cu el, să stau și să stăm. Eu nu sunt omul care să stea. El are mai mult timp liber, eu sunt un om ocupat cu responsabilități enorme. Eu sunt cântăreț, astăzi sunt la Paris, mâine la Bruxelles, poimâine în Germania și tot așa. Eu nu am timp de stat', a mai zis Jador, potrivit viva.ro.