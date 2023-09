Tatăl lui Jador, primele declarații despre boala de care suferă fiul lui. Ce a spus bărbatul: „Nu va abandona”

Tatăl lui Jador a povestit despre decizia pe care a luat-o fiul său în ceea ce privește cariera.

Bărbatul și-a spus părerea și, deși celebrul artist și-a anunțat retragerea din muzică, el rămâne totuși optimist că nu se va întâmpla așa.

Tatăl lui Jador, primele declarații despre boala de care suferă fiul lui

Acum câteva luni, Jador publica în mediul online de pe patul de spital, cu perfuzia în mână, iar fanii s-au îngrijorat imediat. S-au gândit la ce e mai rău, mai ales că manelistul anunțase, pe atunci, că 2023 este ultimul său an în care va mai lansa hituri. Totuși, într-un interviu acordat pentru Cancan, Romeo Dumitrache, tatăl lui Jador, rămâne optimist cu privire la cariera fiului său. În plus, nu l-a anunțat despre decizia sa.

„Fiul meu nu va abandona cariera muzicală prea repede. Și asta în ciuda greutăților cu care se confruntă de ceva vreme. Eu nu vă pot spune ce decizie va lua, fiindcă până la urmă e vorba despre viața și cariera sa, dar dacă e să mă întrebați pe mine, eu aș rămâne optimist.

Mie nu mi-a cerut părerea pe chestiunea asta. Poate o va cere, poate nu! Are tot sprijinul meu, indiferent de ceea ce va hotărâ el până la urmă să facă. Dar eu simt că va continua să-și încânte fanii, fiindcă asta știe el cel mai bine să facă pe lumea asta!”, a transmis Romeo Dumitrache, pentru Cancan.ro.

Acum câteva luni, Jador făcea un anunț trist pe rețelele sociale, care i-a speriat, la propriu, pe urmăritorii lui.

„Vă anunț cu părere de rău: cariera mea se încheie aici! 2023. Voi scoate piesele pe care le-am pregătit pentru voi anul acesta și care sunt deja pregătite pentru jadorașii mei! Ultima piesă va fi în luna decembrie împreună cu managerul meu și toată echipa am decis că sănătatea mea e mai importantă! Anul ăsta, cât ne mai rămâne, sper ca Dumnezeu să mă mai țină în viață și să pot merge măcar la câteva concerte! În cazul în care nu o să mai fiu… vă dau vouă fanilor mei muzică gratis!”, a scris Jador în prima parte a lunii iunie pe pagina sa de Instagram.

De atunci, au circulat zvonuri cum că Jador ar suferi de o boală nemiloasă, însă el a vrut să-și liniștească fanii din mediul online, postând un nou filmuleț.

„Fac clipul ăsta pentru oamenii care îmi iubesc muzica! Sunt foarte bine, nu sunt bolnav incurabil! Nu am cancer la colon! Nu am alte boli. Sunt foarte bine, am avut o mică problemă la esofag, acum sunt foarte bine”, a spus Jador pe TikTok.

