Jador, reacție dură după ce Bogdan Mocanu a declarat că nu mai sunt prieteni. Ce spune el: „Se comportă ca o femeie supărată”

Ultimul anunț al lui Bogdan Mocanu în ceea ce privește prietenia sa cu Jador a fost primit cu un răspuns hotărât din partea artistului.

Bogdan Mocanu a făcut public în emisiunea Xtra Night Show că relația lor de prietenie a atins un punct final, dând de înțeles că Jador ar fi săvârșit o greșeală de neiertat, ceea ce l-a determinat să blocheze toate căile de comunicare cu acesta.

Cu toate acestea, Jador a venit cu o perspectivă neașteptată asupra motivelor care au dus la încheierea prieteniei dintre el și Bogdan Mocanu.

Jador, reacție dură după ce Bogdan Mocanu a declarat că nu mai sunt prieteni

De-a lungul anilor, Jador și Bogdan au fost prieteni apropiați, iar chiar și în ciuda neînțelegerilor anterioare, au reușit întotdeauna să-și rezolve disputele. Cu toate acestea, de această dată, prietenia lor pare a fi ajuns la final, iar nimic nu pare să poată repara situația. Bogdan Mocanu a explicat în emisiunea lui Capatos de la Antena Stars că nu-l mai consideră pe Jador un prieten și l-a blocat pe rețelele de socializare.

În replică, Jador susține că Bogdan Mocanu are prea mult timp liber la dispoziție și că nu înțelege motivul supărării acestuia, deoarece nu mai primește răspuns la telefon. Cântărețul afirmă că agenda sa este foarte încărcată cu spectacole și concerte, fapt care pare să îl deranjeze pe Mocanu, care nu mai poate petrece timp împreună cu el. Jador adaugă că nu poate să se dedice în totalitate relației cu Bogdan Mocanu, datorită responsabilităților sale profesionale, subliniind că este un artist ocupat, mereu în deplasare pentru spectacole și evenimente.

„Nu știu, nu mai vrea să răspundă la telefon, el știe ce are…! Se comportă ca o femeie supărată căruia nu-i dai atenție.

Nu pot să stau toată ziua cu el, eu am treabă, nu pot să stau toată ziua cu el, să stau și să stăm. Eu nu sunt omul care să stea. El are mai mult timp liber, eu sunt un om ocupat cu responsabilități enorme. Eu sunt cântăreț, astăzi sunt la Paris, mâine la Bruxelles, poimâine în Germania și tot așa. Eu nu am timp de stat', a mai zis Jador, potrivit viva.ro.

Jador și Alexandra Dobbia s-au despărțit! Ce a transmis cântărețul și ce rugăminte a făcut în mediul online

Jador a anunțat pe rețelele de socializare că de acum este un bărbat singur, după ce el și Alexandra Dobbia au hotărât să pună punct relației de iubire în care amândoi au crezut foarte mult.

Deși deja se zvonea că el și partenera lui s-au separat, informația a fost confrmată și de cântăreț în urmă cu puțin timp pe Instagram.

”Bună, oameni buni! Eu și Hoder am decis să o luăm pe drumuri separate! A fost o decizie foarte dificilă pentru amândoi. Așa că vă mulțumesc pentru susținere, pentru fiecare like, comentariu de încurajare.

Sper că înțelegi că am luat-o în direcții diferite și să ne acordați spațiul necesar pentru tranziția care va urma după această despărțire. Vă mulțumesc pentru înțelegere și Doamne ajută!”, a spus Jador, pe Instagram, potrivit spynews.ro.

Cântărețul nu a dezvăluit și motivul despărțirii, ci doar faptul că au decis să o ia pe drumuri diferite și roagă pe toată lumea să le respecte intimitatea și faptul că trec printr-o perioadă dificilă.