De ce nu vrea Andreea Marin să își sărbătorească anul acesta ziua de naștere. Care este dorința prezentatoarei TV

Andreea Marin a dezvăluit că nu își dorește să își sărbătorească ziua de naștere în acest an. Prezentatoarea TV urmează să împlinească frumoasa vârstă de 50 de ani pe data de 22 decembrie.

Andreea Marin a dezvăluit că nu își dorește să își sărbătorească ziua de naștere în acest an | Instagram

Andreea Marin se numără printre cele mai frumoase și prezentabile femei din showbiz-ul românesc. Aceasta impresionează de fiecare dată cu aparițiile sale televizate, dar și cu frumoasele trăsături ale feței.

La vârsta de 49 de ani, prezentatoarea TV se mândrește cu un trup de invidiat, o carieră de succes și o fetiță minunată. Atunci când nu se află în lumina reflectoarelor, Andreea Marin are o activitate intensă pe rețelele sociale.

Nu mai reprezintă un secret pentru nimeni faptul că vedeta are o comunitate impresionantă de prieteni în mediul online. De altfel, aceasta nu ezită să-i țină la curent pe internauți cu cele mai speciale evenimente din viața ei.

Citește și: Violeta Bănică s-a întors cu gâtul plin de medalii după ce a reprezentat România în SUA, la un concurs de cultură generală

Articolul continuă după reclamă

De curând, Andreea Marin a vrut să își anunțe fanii că nu își dorește să își sărbătorească ziua de naștere anul acesta. Pe data de 22 decembrie, vedeta urmează să împlinească vârsta de 50 de ani.

Care este motivul pentru care Andreea Marin nu vrea să petreacă de ziua ei, anul acesta. Ce dorință are

Într-o postare pe contul de Instagram, Andreea Marin a dezvăluit că tot ce își dorește de ziua ei este liniște și pace în suflet pentru că a trecut printr-o perioadă destul de agitată.

„A 49-a sărbătoare de Sfântul Andrei din viața mea, precedând împlinirea a 50 de ani de trai pe pământ, îi împlinesc acuși, puțin înainte de Crăciun. Tot ce vreau anul acesta e liniștea, pacea în suflet, după atâtea furtuni pe care destinul ni le aduce. Nu simt nevoia să petrec (am dansat și am cântat de ziua mea toată viața și a fost frumos, am nenumărate amintiri cu energie și bucurie), anul acesta darul pe care eu simt să mi-l fac este tihna și sper ca în jurul lumii oamenii, singurii care tulbură pacea, să găsească ceva mai sănătos de făcut decât … mult zgomot pentru nimic.

Luați-vă oamenii dragi în brațe și prețuiți timpul petrecut împreună. Căutați să fiți constructivi, viața nu trebuie să fie o continuă luptă. Ea este așa cum îi îngăduim să fie, dacă o iubim.”, a scris Andreea Marin pe rețelele sociale în dreptul unei poze cu ea.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Postarea vedetei a generat mai bine de 7 mii de like-uri și o mulțime de reacții din partea fanilor. Mulți au ținut să o felicite pe Andreea Marin pentru caracterul său frumos. De asemenea, urările nu au lipsit din peisaj.

Citește și: Andreea Marin, imagine înduioșătoare alături de fratele Violetei, Radu Ștefan Bănică. Cum s-au lăsat pozați cei doi

„Omul frumos în suflet, rămâne mereu frumos!!”, „Au fost ca pentru sufletul meu aceste cuvinte...La mulți ani!”, „Ești o femeie foarte înțeleaptă”, Sunteți o minune pe acest pământ!! ❤️” sau „Nu am cuvinte! La mulți ani!”, au fost doar câteva dintre comentariile oamenilor din mediul online.

Un lucru este cert, Andreea Marin a reușit să impresioneze din nou cu gândurile sale bune.