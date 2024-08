Imagini incendiare cu Andreea Marin în costum de baie. Vedeta și-a etalat silueta în toată splendoarea ei

Andreea Marin și-a luat prin surprindere fanii cu câteva imagini de pe plajele din Sardinia. Iată cum arată „Zâna Surprizelor” în costum de baie, la 49 de ani, după ce anul trecut a reușit să slăbească 20 de kilograme!

Andreea Marin a petrecut câteva zile frumoase în Italia, acolo unde a îmbinat munca cu distracția. După ce s-a ocupat de un proiect profesional personal, fosta prezentatoare TV și-a rezervat timp și pentru plajă, impresionându-și admiratorii cu câteva momente și instantanee în costum de baie.

Andreea Marin, imagini incendiare în costum de baie

A trecut mai bine de un an de când Andreea Marin a reușit să dea jos 20 de kilograme și să se transforme complet din punct de vedere fizic. La 49 de ani, fosta prezentatoare TV are o siluetă de invidiat, iar fanii au avut ocazia să o admire recent, în timpul unei sesiuni foto pe plajele din Sardinia.

„Zâna Surprizelor” a îmbrăcat un costum de baie simplu, negru și decoltat, dintr-o singură piesă, care i-a pus în valoare forma fizică, iar urmăritorii i-au făcut o mulțime de complimente.

„Wow, ce frumusețe și ce corp!”/„Ești unică!”/Cea mai frumoasă!”, au fost o parte dintre comentarii.

Andreea Marin a slăbit 20 de kilograme și a ajuns la greutatea din liceu

Andreea a slăbit 20 de kilograme în anul 2023, ajungând acum la greutatea pe care o avea în liceu. Dorința de a da jos atât de multe kilograme nu a venit pentru că și-a dorit să își contureze silueta, ci pentru că medicul cardiolog i-a spus că trebuie să slăbească.

„S-a întâmplat ceva cu mine, într-adevăr. Acum un an. În timpul muncii, am căzut pe stradă. Pur și simplu, în timpul filmărilor. A venit salvarea rapid, colegul cu care filmam s-a alertat, am fost dusă rapid la spital, iar acolo medicii m-au pus pe picioare. Astfel de episoade, cu perfuzii, am avut din plin în anii în care, de exemplu, făceam televiziune și în care munceam de luni până duminică, zile și nopți. Era o presiune a directului, nu exista să nu-ți iasă ceva, nu puteai să repari. Era în direct, se vedea. Nu exista să schimbi ceva, să repari săptămâna viitoare. Nu, totul trebuia să fie perfect. Medicii m-au pus pe picioare în momentul acela, după care m-am întors, pentru că am observat că nu respir bine”, a dezvăluit Andreea Marin, citată de digifm.ro.

Andreea Marin a detaliat și simptomele cu care se confrunta.

„Nu în timpul zilei când sunt în vervă, când sunt agitată, ci seara, la sfârșitul zilei. Seara, când voiam să mă pun să adorm. Era o senzație foarte neplăcută, care mă dusese la anxietate, la atacuri de panică. Ca să vă închipuiți, vă spun că era o senzație ca aceea de înec, când simți că nu mai ai aer fiind sub apă (...) M-am gândit la probleme de inimă, pentru că în familie am un astfel de istoric, tatăl meu a murit de infarct și am ajuns la un cardiolog foarte bun care mi-a spus: <<Știți, noi ne-am întâlnit acum 20 de ani>> Și, acum 20 de ani, zice el, în timp ce mă duce pe un hol și mă suie pe un cântar din ăla cu greutăți, ca pe timpuri, îmi spune: <<Acum 20 de ani aveați 20 de kilograme în minus>> M-am urcat pe cântar, am făcut un calcul și mi-am dat seama că avea dreptate. În 20 de ani luasem 19 kilograme. Fiind înaltă, nu-ți dai seama, nu ți se pare o dramă. Crede-mă că mi-a picat fața, nu mi-am dat seama că poate fi o diferență atât de mare. Medicul mi-a spus: <<sport, dietă și sex>> (...) Mi-a spus că nu am nimic la inimă, am făcut niște teste și m-a făcut să înțeleg că corpul meu are o toleranță. M-am apucat de dietă, am slăbit cinci kilograme în prima lună, iar apoi, într-un an, am dat jos alte 15 kilograme. Am greutatea din liceu”, a mai spus fosta prezentatoare TV, potrivit sursei citate mai sus.

