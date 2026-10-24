De ce nu-și dorește Anca Țurcașiu să devină profesoară. Actrița a făcut dezvăluiri rare: „Mi-e frică…”

Anca Țurcașiu a vorbit deschis într-un podcast, acolo unde a dezvăluit de ce nu-și dorește să devină profesoară. Deși actriței îi plac mult copiii, a recunoscut că i-ar fi destul de greu să practice această meserie.

Anca Țurcașiu radiază de fericire de când și-a găsit sufletul pereche. Actrița formează un cuplu cu Călin Șerban la momentul actual, după ce au avut o relație frumoasă de prietenie, care s-a întins pe o perioadă lungă de timp.

Deși nu credeau că ar putea exista ceva mai mult între ei, iată că destinul i-a vrut împreună pe cei doi și sunt mai bucuroși ca niciodată, mai ales atunci când se află unul în preajma celuilalt.

Dezvăluiri despre Anca Țurcașiu

Există multe lucruri care probabil că nu se știau despre Anca Țurcașiu. Unul dintre acestea este că actrița este și profesoară de aqua gym, întrucât s-a specializat în acest domeniu, iar acum predă, după cum a mărturisit chiar ea.

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În 2002, Anca Țurcașiu a predat cursuri de muzică, prezență scenică și actorie pentru copii de grădiniță și școala primară. De-a lungul timpului, actrița a colaborat cu numeroase instituții private, deci știe ce înseamnă să muncești într-un astfel de mediu.

De ce nu mai vrea Anca Țurcașiu să fie profesoară

Anca Țurcașiu a recunoscut că s-ar teme să fie profesoară la liceu în zilele noastre. Actrița este de părere că dascălii nu mai pot avea autoritate în fața elevilor, subliniind că, din punctul ei de vedere, aceștia au devenit prea rebeli.

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