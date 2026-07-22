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Anca Țurcașiu și Daniel Iordăchioaie, imagini de colecție. Cum arătau cei doi artiști în urmă cu 40 de ani

Anca Țurcașiu a publicat pe rețelele sociale două imagini de colecție în care apare alături de colegul ei de breaslă și de generație, Daniel Iordăchioaie. Cele două fotografii au fost făcute la o distanță de 40 de ani. 

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 22 Iulie 2026, 15:50 | Actualizat Miercuri, 22 Iulie 2026, 16:09
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Anca Țurcașiu și Daniel Iordăchioaie, imagini de colecție | Instagram
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Anca Țurcașiu și Daniel Iordăchioaie s-au întâlnit la un concert pe litoral și și-au amintit despre începuturile lor în lumea muzicii. Pe vremea când erau tineri artiști la început de drum, cei doi s-au mai intersectat la concerte.

Anca Țurcașiu a publicat o fotografie în care apare alături de Daniel Iordăchioaie. Cei doi artiști au recreat o imagine realizată în urmă cu 4 decenii.

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Anca Țurcașiu și Daniel Iordăchioaie, imagini de colecție

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„40 de ani între două fotografii! Cu Daniel Iordăchioaie”, a descris Anca Țurcașiu imaginile, precizând că cea alb-negru este realizată în culisele Teatrului de vară din Mamaia și cealaltă, din prezent, când ea are 56 de ani și colegul de breaslă 58, este realizată pe scena unui lanț de hoteluri din Mamaia Nord.

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Anca Țurcașiu și-a început cariera artistică încă din adolescență, remarcându-se prin talentul său muzical și prezența scenică. În anii '80, a participat la numeroase concursuri și festivaluri de muzică ușoară, iar succesul obținut i-a deschis drumul către televiziune și marile scene din România. Pe lângă muzică, Anca Țurcașiu și-a construit o carieră solidă și în actorie. A absolvit Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică (IATC), iar de-a lungul anilor a jucat în numeroase spectacole de teatru, musicaluri și producții de televiziune.

Daniel Iordăchioaie și-a început cariera muzicală în anii '80, făcându-se remarcat datorită timbrului său vocal. Primele sale apariții la festivaluri și concursuri de muzică ușoară i-au adus aprecierea publicului, iar în scurt timp a devenit unul dintre cei mai cunoscuți soliști ai generației sale.

Anca Țurcașiu și Daniel Iordăchioaie

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