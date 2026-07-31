Imagini emoționante cu tatăl Ancăi Țurcașiu la 89 de ani. Cum arată

Anca Țurcașiu și-a surprins din nou fanii. De data aceasta cu mai multe imagini emoționante în care apare dansând alături de tatăl său, acum în vârstă de 89 de ani.

Anca Țurcașiu, moment plin de emoție alături de tatăl ei de 89 de ani. Imaginile care i-au impresionat pe fani.

Imagini emoționante cu tatăl Ancăi Țurcașiu la 89 de ani

Anca Țurcașiu le-a oferit urmăritorilor de pe rețelele de socializare un moment deosebit, după ce a publicat un videoclip în care apare dansând alături de tatăl său, în vârstă de 89 de ani. Imaginile, surprinse în cadrul unui eveniment special, au fost însoțite de un mesaj emoționant prin care actrița și-a exprimat dragostea și recunoștința față de părintele ei.

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Vedeta traversează o perioadă frumoasă atât în plan profesional, cât și personal. Pe lângă proiectele în care este implicată și relația de iubire pe care o trăiește, familia continuă să ocupe un loc important în viața sa. Acest lucru reiese și din imaginile distribuite recent, în care ea și tatăl său dansează, zâmbesc și se îmbrățișează cu multă afecțiune.

Pentru ocazie, Anca Țurcașiu a ales o ținută elegantă, în timp ce tatăl său a purtat un costum clasic. Cei doi au atras atenția prin naturalețea și căldura momentului, iar videoclipul a fost apreciat de numeroși admiratori. Alături de imagini, actrița a transmis un mesaj care a emoționat comunitatea sa online.

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„Momente care opresc timpul în loc! Să-l strâng în brațe pe tata, în pași de dans, pe muzica dragului meu coleg Paul Surugiu! O nuntă de aur, de poveste!”, a scris Anca Țurcașiu.

Postarea a adunat rapid mii de aprecieri și zeci de comentarii, iar internauții au felicitat-o pentru relația specială pe care o are cu tatăl său și pentru faptul că împărtășește astfel de momente autentice.

Într-o altă postare, actrița a mărturisit cât de mult a însemnat pentru ea faptul că tatăl său i-a fost alături la evenimentul pe care l-a prezentat și în cadrul căruia a susținut și un recital.

„Să fiu alături de tata la un eveniment pe care-l moderez și la care am și un recital, wow, mi se pare minunat! Let's have a great party tonight!”, a transmis vedeta, potrivit acestei publicații.

Relația dintre Anca Țurcașiu și tatăl său

Nu este prima dată când Anca Țurcașiu vorbește cu emoție despre tatăl său. De-a lungul timpului, ea a împărtășit mai multe întâmplări care demonstrează legătura apropiată dintre ei.

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În urmă cu ceva timp, actrița povestea că a avut parte de o vizită neașteptată din partea tatălui său, care și-a dorit să învețe să folosească mai bine telefonul mobil. La aproape 89 de ani, acesta a vrut să afle cum își poate plăti facturile online și cum poate utiliza aplicațiile digitale fără ajutor.

„Ce surpriză minunată! Când am ajuns acasă, l-am găsit pe tata! Vizita lui inopinată mi-a adus atât de multă bucurie! A venit să ia «cursuri» de aplicații pe telefon. S-a săturat să meargă să plătească facturile și a avut răbdare să-l învăț cum să rezolve plățile din telefon. Mi s-a părut extraordinar că, la 88 de ani, își dorește să învețe lucruri noi”, povestea atunci actrița.

Prin gesturile și mesajele sale, Anca Țurcașiu demonstrează încă o dată cât de importantă este familia în viața ei și cât de mult prețuiește timpul petrecut alături de cei dragi.