De ce și-au dorit Liviu Vârciu și Anda Călin o nuntă restrânsă. Ce vor să facă anul viitor: „A fost dorința soției mele”

Liviu Vârciu și Anda Călin și-au unit destinele pentru totdeauna vineri, 23 august 2024, după opt ani de relație. Soția artistului și-a dorit un eveniment restrâns, departe de presă și de ochii curioșilor.

Liviu Vârciu și Anda Călin trăiesc o frumoasă poveste de iubire încă din anul 2016. Cei doi au împreună doi copii minunați: o fată și un băiat. Deși au avut parte de neînțelegeri în cuplu, aceștia au găsit întotdeauna soluții pentru a trece peste obstacole.

De-a lungul anilor, artistul și partenera lui au fost discreți în ceea ce privește viața personală. Liviu Vârciu și Anda Călin au preferat să petreacă momentele speciale pentru ei, departe de luminile reflectoarelor.

Chiar dacă erau într-o relație de opt ani, prezentatorul TV și soția lui nu au acordat o mare atenție nunții. Aceștia au preferat să facă marele eveniment în luna august a acestui an, unde au participat doar familia și prietenii apropiați.

De altfel, Liviu Vârciu și Anda Călin și-au dorit să meargă la starea civilă și la biserică în aceeași zi. Soția cântărețului a făcut furori cu ținutele sale spectaculoase. Aceasta a îmbrăcat două rochii senzaționale care i-au scos în evidență talia de invidiat.

De ce și-au dorit Liviu Vârciu și Anda Călin o nuntă restrâns, fără prea mulți invitați

Anda Călin, soția actorului, și-a dorit o nuntă doar cu persoanele apropiate lor. Aceasta nu a vrut un eveniment fastuoase, care ar fi putut acapara primele pagini ale ziarelor.

Mai mult, partenera lui Liviu Vârciu a mai dezvăluit că au în plan ca anul viitor să facă o petrecere mai mare prin care să celebreze cununia civilă și religioasă.

„Evenimentul a fost foarte frumos! Mi-am dorit întotdeauna să fie unul restrâns, doar noi și nașii, și chiar așa a fost. Şi acum şi-a dat şi el seama, el care voia una mare. Vom face și o petrecere mai mare, dar la anul. Nu va mai fi nuntă, ci doar o petrecere”, a mărturisit Anda Călin, conform cancan.ro.

De asemenea, Liviu Vârciu și-ar fi dorit să aibă parte de o nuntă fastuoasă, însă de decis să organizeze cea mai important zi din viața lui așa cum și-a dorit soția.

„A fost dorința soției mele și am zis să încep cu dreptul. Happy wife, happy life”, au mai dezvăluit cei doi, potrivit sursei citate mai sus.

După ce s-au căsătorit, Liviu Vârciu și aleasa inimii sale au plecat în Grecia, acolo unde s-au bucurat din plin de timpul petrecut alături de nașii lor.

„Va fi luna de miere când vom pleca doar noi singuri, acum am fost cu nașii. Nașii ne-au făcut cadou săptămâna aceasta și am zis de ce să nu mergem?! Am fost, ne-am distrat. Nu mai mergem în Mykonos, dar în Santorini am mai merge. Acolo am stat puține zile, pentru că ea a trebuit să se întoarcă, fiindcă începe grădinița cu copiii, iar eu trebuia să fiu aici, pentru că lansez filmul pe 25”, a mai povestit Liviu Vârciu.