De la ce pornesc certurile în cuplul Răzvan și Irina Fodor. Actorul a recunoscut totul: „Eu mă supăr pe ea că uită...”

Răzvan și Irina Fodor sunt căsătoriți de 15 ani, iar din rodul iubirii lor s-a născut o fetiță minunată. Deși sunt mereu puși pe glume și cu zâmbetul pe buze, aceștia au parte și de momente tensionate în cuplul lor, așa cum se întâmplă în orice relație.

Răzvan și Irina Fodor formează unul dintre cele mai longevive și apreciate cupluri din showbiz-ul românesc. Aceștia se mândresc cu o familie minunată, o carieră de succes și cu o legătură foarte puternică.

Încă de la începutul relației, cei doi au decis să își țină viața personală departe de ochii curioșilor și de luminile reflectoarelor. Pe atunci, actorul se număra printre cei mai râvniți burlaci din lumea mondenă.

Răzvan și Irina Fodor sunt căsătoriți de 15 ani, având o nuntă discretă la care au participat familia și prietenii. La finalul luni martie 2011, cei doi au devenit părinți pentru prima oară. Prezentatoarea TV a adus pe lume o fetiță perfect sănătoasă.

De-a lungul anilor, aceștia au dezvăluit că în relația lor predomină comunicare, înțelegerea și liniștea. Deși au parte și de momente greu de gestionat, Irina și Răzvan Fodor încearcă să își păstreze calmul și să discute despre momentele tensionate pentru a găsi o rezolvare.

Recent, actorul a dat din „casă” mai multe detalii despre certurile pe care le are, de cele mai multe ori, cu soția lui. Prezentatorul TV a recunoscut că majoritatea disputelor pornesc de la încăpățânarea lui.

Care sunt motivele de ceartă în căsnicia lui Răzvan cu Irina Fodor

Răzvan Fodor a dezvăluit că discuțiile „aprinse” pe care le are cu Irina Fodor sunt minore, iar acestea pornesc la de faptul că este mult prea încăpățânat. De asemenea, faptul că soția lui uită anumite lucruri este un alt motiv ce declanșează mici tensiuni între ei.

„Ne certăm din lucruri minore și, dacă e ceva ce generează mici discuții la noi în familie e faptul că eu sunt foarte încăpățânat; căpos, cum îi place Irinei să mă numească. Dar, da, sunt doar mici „căpoșenii” și, până nu mi le explică ea, nu mă liniștesc. Sau eu mă supăr pe ea că uită chestii, uită de la mână până la gură, iar asta generează mici șicane, care durează un minut și jumătate.”, a povestit actorul, potrivit viva.ro.

Mai mult, prezentatorul TV a mai scos la iveală un detaliu foarte important din căsnicia cu Irina Fodor: umorul din cuplu.

„Îmi place umorul, îmi place să râd zi de zi; într-o zi în care nu râd, înseamnă că s-a întâmplat ceva nasol. Știu să fac glume de tot felul, unele sunt chiar tendențioase și răutăcioase la adresa oamenilor apropiați, dar ăsta sunt, nu intenționez să schimb ceva la felul meu de a fi. Irina e cu mai mult bun-simț, dar îi place să mă ia peste picior, într-un fel în care știe clar că nu mă deranjează. Între noi, când vine vorba despre umor, nu există orgolii, iar asta îmi doresc și de la oamenii din jurul meu. Am și glume mai spurcate, am și glume bune, am și glume fine și am și umor englezesc. În concluzie, da, îmi place să arunc niște glume, uneori plasate acolo unde trebuie.”, a mai punctat Răzvan Fodor, conform sursei citate.