Decizia Monicăi Gabor legată de venirea Irinucăi să își viziteze tatăl în România. Ce va face adolescenta

Irinel Columbeanu locuiește la azil de mai multe luni și își dorește să fie vizitat mai des de fiica lui, Irina.

Irina locuiește alături de mama ei, Monica Gabor, în America. Tatăl ei i-a transmis un mesaj public, rugând-o pe Irinuca să îl viziteze.

Chiar dacă Irina își dorește să vină în România în vizită la fostul om de afaceri, ea are nevoie de acordul mamei ei.

Monica Gabor a acceptat ca Irina să vină în România, iar asta l-a bucurat foarte mult pe Irinel Columbeanu care o așteaptă cu brațele deschise pe fiica lui. Monica a postat pe Insta Story o fotografie cu Irina, anunțând că adolescenta va veni în țară în 11 zile.

În cadrul unui interviu pentru Click!, Irinel Columbeanu a povestit că Monica apreciază foarte mult faptul că el a păstrat relația cu fiica lui, chiar dacă cei doi au divorțat acum mulți ani.

“O aștept pe Irina cu sufletul la gură. Pe 14 iunie o să vină în România. Am vorbit cu ea ieri și m-am bucurat foarte mult. Am vorbit chiar și cu Monica prin mesaje și mi-a spus că se bucură din suflet că am luat legătura cu Irina”, a declarat Irinel Columbeanu.

Fiica lui Irinel Columbeanu și a Monică Gabor locuiește în America alături de mama ei, de aproape 5 ani. Adolescenta pare că s-a adaptat foarte repede la viața de acolo și chiar s-a angajat pentru a-și câștiga singură proprii bani.

Irina s-a mutat în SUA din 2018, a ajuns aproape de vârsta majoratului și chiar și-a luat și permisul de conducere.

Irinel Columbeanu a povestit recent într-un podcast că ține legătura cu fiica lui și e mândru de ea pentru că a ales să se angajeze, deși nu avea nevoie de resurse financiare. Monica Gabor o poate suține din toate punctele de vedere, dar Irinuca preferă să își câștige proprii ei bani.

Se pare că Irina s-a angajat în America la un restaurant cu specific italienesc unde lucrează drept chelneriță. Irinel Columbeanu a recunoscut că, de când a ajuns la azil, fiica lui l-a ajutat financiar și chiar conduce un bolid de lux.

„S-a angajat la un restaurant din Los Angeles, din Malibu, acolo unde stă ea. Este chelneriță. Și de asemenea, vrea să se facă profesoară de limba franceză, pe care ea o vorbește foarte bine, pentru un coleg de liceu de-ai ei”, a declarat fostul om de afaceri, în cadrul unui podcast.

Irinel Columbeanu este în continuare la azil pentru că are nevoie de îngrijiri medicale. El a suferit mai multe AVC-uri și nu poate pleca fără însoțitor din azil.

În prezent, starea de sănătate a lui Irinel Columbeanu este stabilă. Medicii au mare grijă de fostul om de afaceri și i-au prescris un tratament strict și o dietă sănătoasă pe care acesta trebuie să o respecte.