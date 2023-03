Decizia radicală pe care Anda Călin a luat-o în privința copiiilor: „Mai bine așa”. Soția lui Liviu Vârciu face dezvăluiri sincere

Anda Călin și Liviu Vârciu sunt fericiții părinți ai doi copii, Anastasia (5 ani) și pe Matei (2 ani). Cei mici se bucură din plin de dragostea părinților, însă pentru că atât Liviu Vârciu cât și Anda Călin au un program încărcat, au decis să apeleze la o bonă pentru a se îngriji de ei. și se pare că metoda aceasta a funcționat până de curând, când după ce au încercat mai multe bone, au decis că este timpul să se descurce singuri.

Motivul pentru care Anda Călin și Liviu Vârciu au renunțat la bonă: „Decât să fie negativism în casă și o atmosferă deloc prietenoasă mai bine așa”

Anda Călin a schimbat trei bone într-un timp scurt, iar ultima persoană pe care a angajat-o să aibă grijă de cei mici era din Republica Moldova și stătea permanent cu ei în casă. La un moment dat nu s-au mai înțeles și au decis să este mai bine să renunțe la bonă în favoarea unei atmosfere bune acasă.

„Nu mai avem bonă. Nu ne mai luăm bonă, ne descurcăm singuri, noi doi și atât. Cea de-a treia bonă a plecat pentru că noi nu ne-am adaptat cu ea, ea cu noi s-a adaptat, nu avea probleme. Nu ne-am înțeles cu ea din mai multe puncte de vedere așa că am decis să întrerupem lucrul. Decât să fie negativism în casă și o atmosferă deloc prietenoasă mai bine așa. Era o bonă din Republica Moldova și stătea non-stop la noi. Nu era doar pe timp de zi și atât. Eu cu Liviu acum ne împărțim programul... când merge el să ia copiii, când eu. Depinde cum are și el filmările, dar ne descurcăm așa și ne este bine, nu ne mai dorim nicio bonă”, a declarat Anda Călin pentru Click!

Cu ce ocupă Anda Călin, soția lui Liviu Vârciu

Anda Călin a renunțat la locul de muncă stabil pe care îl avea și și-a deschis o afacere. Ea și-a deschis un salon de înfrumusețare în Pipera și spune că afacerea merge ca pe roate. Înainte de a-l deschide, soția lui Liviu Vârciu declara că se va ocupa personal de salon și va sta la sediu până când va trebui să meargă să-l ia pe cel mic de grădiniță, potrivit Antena 1.

„Eu una sunt bine. Afacerea cu salonul merge bine, am început să am clienți, ceea ce mă bucură. Liviu mă susține în tot ceea ce fac, iar cât privește promovarea afacerii nu i-am cerut să mă ajute. Nu am făcut nicio promovare mai agresivă. Muncesc în medie cam șapte ori pe zi, stau la salon, după care mai lucrez și de acasă, în online”, a mai spus pentru Click!, Anda Călin.

