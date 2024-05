Declarația Gabrielei Prisăcariu care a pus pe jar internauții: „Mai facem un copil dacă...”. Ce i-a transmis lui Dani Oțil

Gabriela Prisăcariu a oferit mai multe detalii despre cum se descurcă fiul ei și al lui Dani Oțil la grădiniță. Vedeta a făcut și o declarație inedită care a pus internauții pe jar. Cum a reacționat Dani Oțil.

Fiul lui Dani Oțil și al Gabrielei Prisăcariu a început recent grădința și părinții săi sunt extem de mândri. Așa cum a dezvăluit mama lui în mediul online, micuțul Tiago face progrese foarte mari și este cu adevărat curajos. De asemenea, ea a făcut o declarație care a pus internauții pe jar.

Ce mesaj i-a transmis Gabriela Prisacariu lui Dani Oțil în mediul online: „Mai facem un copil dacă...”. Cum a reacționat prezentatorul TV

Într-un story postat în această dimineața pe Instagram, soția lui Dani Oțil l-a filmat pe Tiago în drum spre grădiniță. Ei au purtat și o conversație adoeabilă, în care micuțul a spus că își dorește să doarmă la grădiniță.

„De ce ți-au luat iepurașul cu tine?”, a întrebat Gabriela.

„Fac nani”, a răspuns Tiago.

„Faci nani la la grădi?”, se mai aude aceasta spunând.

„Daaa!”, a adăugat micuțul foarte entuziasmat.

„Bine, mami. Hai că am întârziat!”, a concluzionat soția lui Dani Oțil.

Extrem de fericită că fiul lor se simte atât de confortabil la grădiniță, Gabriela i-a transmis și un mesaj inedit lui Dani Oțil, alături de aceste imagini.

@danioțil, mai facem un copil dacă și doarme la grădi”, a fost declarația care i-a pus pe jar pe fanii cuplului.

În timp ce prezentatorul TV nu a oferit niciun răspuns, el a repostat story-ul și a adăugat un avatar care îl înfățișează stând întins cu fața în jos.

Ulterior, Gabriela a revenit în mediul online și cu deznodământul sitației. Ei bine, se pare că Tiago a dormit fără probleme la grăidiniță și acum cu toții așteaptă reacția prezentatorului de la Neatza cu Răzvan și Dani.

„Dacă vă zic de ce am lacrimi în ochi o să pară o prostie, dar fiul meu a dormit pentru prima dată la grădiniță. Departe de noi și de casă. Stiu, dacă nu aș fi avut copil și aș fi văzut story-ul acesta, aș fi zis doamne ce persoană nebună. Dar mi se pare foarte tare. El s-a cerut singurel să rămână acolo mi-a zis nu uita să-mi pui pijamaua și iepurașul și chiar a rămas să doarmă. Și doarme!”, a spus aceasta cu lacrimi de fericire în ochi.

Ce a dezvăluit Gabriela Prisăcariu despre prima zi de grădiniță a lui Tiago

Gabriela a oferit mai multe detalii despre cum a fost prima zi de grădiniță a celui mic. Ea a dezvăluit că Tiago a fost extrem de încântat de noul capitol din viața lui și chiar i-a adresat educatoarei o întrebare adorabilă.

„Haideți că am trecut prin toate stările astăzi, prin toate emoțiile. A fost o dimineață intensă. A fost bine pentru prima zi, dar nu mă bucur că înțeleg că după câteva zile, sau după o perioadă apare și acea regresie. Dar eu am încredere în Tiago, nici nu a avut nevoie de mine, nici nu m-a căutat, nici nu m-a strigat. Eu am stat acolo, lipită de grădiniță, vă dați seama. Chiar eu l-am chemat pentru că trebuia să plecăm, ca să îmi fac și eu treaba, el ar mai fi stat. Și a zis că și doarme la grădi. Chiar a și întrebat „Unde e pătuțul lui Tiago?”.

Gabriela a răspuns și care este motivul pentru care ea și Dani Oțil au ales să îl dea pe Tiago la gădiniță la final de luna mai. Mama micuțului a dezvăluit că acum au considerat că acesta este pregătit să facă pasul cel mare.