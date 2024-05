Imagini emoționante cu Tiago, fiul lui Dani Oțil, în prima zi de grădiniță. Gabriela Prisăcariu nu și-a stăpânit lacrimile

Tiago, fiul lui Dani Oțil și al Gabrielei Prisăcariu, a început grădinița. În timp ce micuțul a fost extrem de încântat de noul capitol din viața sa, mama lui nu și-a putut stăpâni emoțiile. Ce făcut micuțul în prima zi de grădiniță.

Zi importantă pentru fiul Gabrielei Prisăcariu și al lui Dani Oțil. La nici 3 ani, Tiago a mers în prima sa zi la grădiniță, iar mometul a fost extrem de emoționant. Fiul prezentatorului TV s-a pregătit până în cele mai mici detalii pentru ziua cea mare pe care abia o aștepta. Cu toate acestea, Gabriela a fost extrem de emționată când l-a văzut în această ipostază.

Cum a reacționat Tiago, fiul Gabrielei Prisăcariu și al lui Dani Oțil în prima zi de grădiniță

Tiago, fiul lui Dani Oțil și al Gabrielei Prisăcariu, a început grădinița. Mama lui a postat mai multe imagini cu micuțul care părea extem de încântat de noua aventură. La polul opus, soția lui matinalului de la Neatza nu și-a putut stăpâni emoțiile.

Cu zâmbetul până la urechi și cu un ghiozdănel cu numele său inscripționat, Tiago a intrat, pentru prima dată, pe ușa gradiniței.

„Las pozele astea aici… că imediat se însoară și uitam de emoțiile primei zile de grădi🥹🥹🥹”, a scris Gabriela pe contul ei de Instagram în descierea fotografiilor adorabile cu fiului ei și al lui Dani.

„Tiago încă nu a plâns, eu da”, a mai dezvăluit fotomodelul. Ulterior, aceasta a postat o imagine la Instastory în care apare cu ochii în lacrimi, extrem de emoționantă de moment.

Cum era de așteptat, imaginile înduioșătoare cu Tiago în prima zi de grădiniță, au stârnit reacții pe rețelele sociale.

„Si a crescut sub ochii nostri! Si a ajuns de gradinita! 🥹♥️♥️oh, cum trece timpul! Fii tare, mamico, e in firul vietii! 🤗”, a scris o internaută.

„Succes lui și răbdare părinților!”, a mai notat cineva.

„Trec anii ca un vis.Suucces și bucurii!”, a reacționat un alt utilizator.

Peste câteva ore, Gabriela a revenit și cu detalii despre cum a fost prima zi de grădiniță a celui mic. Ea a dezvăluit că Tiago a fost extrem de încântat de noul capitol din viața lui și chiar i-a adresat educatoarei o întrebare adorabilă.

„Haideți că am trecut prin toate stările astăzi, prin toate emoțiile. A fost o dimineață intensă. A fost bine pentru prima zi, dar nu mă bucur că înțeleg că după câteva zile, sau după o perioadă apare și acea regresie. Dar eu am încredere în Tiago, nici nu a avut nevoie de mine, nici nu m-a căutat, nici nu m-a strigat. Eu am stat acolo, lipită de grădiniță, vă dați seama. Chiar eu l-am chemat pentru că trebuia să plecăm, ca să îmi fac și eu treaba, el ar mai fi stat. Și a zis că și doarme la grădi. Chiar a și întrebat „Unde e pătuțul lui Tiago?”.

Gabriela a răspuns și care este motivul pentru care ea și Dani Oțil au ales să îl dea pe Tiago la gădiniță la final de luna mai. Mama micuțului a dezvăluit că acum au considerat că acesta este pregătit să facă pasul cel mare.

„Am vorbit puțin și cu oamenii de la grădiniță și mi-au zis că e perioada cea mai bună de adaptare. Vremea ține cu noi, copiii stau mai mult afară. Și nu sunt nici atât de mulți viruși, fiind vremea mai prietenoasă. Dar în principiu am decis să îl ducem de astăzi pentru că mi s-a părut pregătit și pentru că tot întreba de grădi și tot zicea că Tiago o să meargă și el la grădi și am zis să nu mai amânăm.