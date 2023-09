Declarațiile lui Alex Ashraf, după divorțul de Oana Zăvoranu: "Ne vedem în instanță". Ce spune despre motivul despărțirii

Una dintre cele mai mediatizate despărțiri din lumea showbizului românesc a avut loc recent, când Oana Zăvoranu și Alex Ashraf și-au anunțat separarea. Cuplul care a fost căsătorit timp de 7 ani și a trecut prin multe încercări împreună a decis să meargă pe drumuri separate, punând capăt unei relații care a fost subiectul multor speculații și controverse în ultimul timp. Primele declarații ale lui Alex Ashraf despre despărțire.

Anunțul oficial al despărțirii a fost făcut de Oana Zăvoranu pe rețelele de socializare, confirmând astfel zvonurile care circulau deja în presă. Ea a scris un mesaj emoționant în care a dezvăluit că ea și Alex Ashraf au hotărât să divorțeze de ceva timp și să-și continue viețile separat.

Treptat, însă au fost lansate atacuri și Alex Ashraf a decis să facă primele declarații despre situația actuală.

Declarațiile lui Alex Ashraf, după divorțul de Oana Zăvoranu

“Astăzi am reușit, hai să spunem o performanță. Primele declarații telefonice ale lui Alex Ashraf, eu zic să le urmărim (...) Am câteva mesaje foarte interesante din partea Oanei Zăvoranu, bineînțeles, mesaje către Alex Ashraf. Haideți să urmărim declarațiile pentru că astea ard și mai ales că și Oana Zăvoranu le urmărește chiar acum”, spune Horațiu, reporterul Xtra Night Show, de la Antena Stars.

“Eu am plecat din căsnicie, eu am înaintat, divorțul! Deci, cu asta am vrut să încep eu, ca să nu se mai speculeze că ea a făcut lucrurile astea! Eu am lăsat totul în urmă și am plecat doar cu hainele mele, iar, sigur, probabil că o să mă întrebi de clinică. Am să spun eu de clinică, că eu am ieșit din clinică din acționariatul. Așa pot să spun că am și gratuit, adică le-am dat acțiunile gratis. Acțiunea, că era una, iar pe fosta soție o să combat eu doar în instanță, după ceea ce spune, cu dovezi noastră. Eu nu am să vorbesc publicului urât de ea, nu doresc să intru în circul ei. Ea poate să spună orice despre mine, și mă repet, o voi combate în instanță, cu dovezi. Și sincer, nu mi se pare normal să ne spălăm rufele în public și nici să aruncăm cu noroi după zece ani de relație, atât, cam asta este ce pot să-ți declar ție.

Este a doua oară când el iese din acționariatul clinicii: “A doua oară! Dar a doua oară am ieșit cu acte!”. Prima dată a ieșit din clinică în anul 2019, spune el, și nu și-a cedat acțiunile.

“Atât pot să comentez. Restul o să le comentez în instanță și o să se afle în instanță”. El mai spune că pe timpul acționariatului nu a reușit să strângă nicio sumă de bani: “Din contră, am reușit să duc clinică unde trebuia, sus. Cât timp am fost eu în clinică, totul a mers ca pe roate! Nu avea nici o datorie! Cât timp n-am mai fost în clinică, clinica s-a dus în cap”

Întrebat dacă ar mai exista posibilitatea să se întoarcă în căsnicia cu Oana Zăvoranu, Alex Ashraf a fost categoric: “Niciodată. Întreabă-mă de zece ori! Niciodată! Putea foarte bine să lase, să spun, da, am divorțat și atât, lucrurile să se discute în instanță și atât, ca doi oameni normali și maturi cum am discutat înainte să plec! Dar se pare că a ales o cale destul de urâtă”

Întrebat în continuare dacă va exista un partaj, Alex Ashraf a fost la fel de categoric: “Nu! De ce? Că am zis, o să discutăm în instanță! Dacă am ceva să spun, legat de ceva, o să discutăm în instanță. Eu nu vreau să, ți-am zis, să împrăștii cu nămol, nu vreau să vorbesc urât de Oana, nu mă interesează să vorbesc urât de Oana. Dacă ea vrea să vorbească urât de mine, treaba ei, nu mă interesează!”, a mai spus el pentru emisiunea Xtra Night Show, de la Antena Stars.

