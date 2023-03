Delia, confundată pe stradă cu sora ei, Oana. Cum a reacționat artista: „La televizor par urâtă..”

Delia a împărtășit recent cu urmăritorii săi un moment neașteptat de care a avut parte, în timp ce se afla în oraș. Artista a povestit în stilul caracteristic, cu umor, cum o persoană a confundat-o pe stradă cu sora ei, Oana, și a intrat în vorbă cu ea.

Replica pe care i-a dat-o jurata de la iUmor celui care a confundat-o i-a amuzat pe internauți, după ce Delia a explicat întreaga întâmplare în mediul online.

Ce-i drept, Delia și sora ei, Oana Matache, seamănă izbitor, astfel că nu este de mirare că cele două mai sunt, din când în când, confundate. Reacția Deliei a fost însă una neașteptată, iar fanii artistei s-au amuzant pe seama întâmplării.

Delia a ținut să povestească și în mediul online momentul, explicând, cu autoironie, că aparițiile televizate pot să difere de realitate, după ce persoana respectivă i-a spus că în viața de zi cu zi pare mai „micuță”. Iată cum a decurs conversația și de a zis Delia că pare „grasă și urâtă” pe TV!

„<Ești sora Deliei?> <Nu, sunt chiar Delia>. <Oh, mămicule, dar ce micuță ești, la televizor pari mai mare>. <Știu, par mai grasă și mai urâtă>. Televizorul strică, strică oameni, îți strică imaginea. Bine totuși că nu e invers, să pari la televizor mai frumos și când apari să se șocheze lumea. Adică mai bine o surpriză plăcută, decât una neplăcută", a transmis Delia Matache, pe pagina personală de Instagram.

Delia a recunoscut că a apelat la intervenții estetice

Toată lumea o cunoaște pe Delia încă din adolescență, iar cei care i-au urmărit evoluția, astăzi ar putea spune că artista nu are nicio intervenție estetică. Jurata de la iUmor arată în continuare exacr așa cum oamenii au cunoscut-o.

Vedeta nu s-a temut însă să vorbească despre faptul că a apelat la ajutorul medicului estetician pentru o intervenție care a ajutat-o să scape de niște riduri de expresie. Nu s-a operat niciodată, dar a apelat la intervenție noninvazivă: botox. Și-ar dori, în schimb, să își facă rinoplastie, însă nu are curaj.

„Mie botoxul mi se pare… Decât să dai banii pe o cremă care e antirid, mai bine îți rezolvi problema. Care e problema? Problema este că dacă mă încrunt fac o cută la nas, fac mai multe. De fapt, e genetic, nici nu are vreo legătură cu vârsta, pentru că le făceam de la 20 de ani. Dar este, într-adevăr, sfânt (n.r botoxul)! Adică previne așezarea ridurilor în profunzime, dar nu te face mai frumos! Botoxul nu te face frumos, ci doar îți blochează un mușchi, atât tot!

Acid hialuronic la nivelul feței nu am încercat și din cum îmi arată mie simetria feței natural nu cred că am nevoie. Mi se pare că e ok, nu aș avea nevoie nici de bărbie, pomeți am dintotdeauna.

La buze am încercat, mi se pare drăguț să fie mai pline, dar totuși nu exagerat, adică na! Cam atât! Lasere și alte tratamente nu am încercat, aș vrea să încerc, mi se pare că sunt în urmă rău la capitolul ăsta. Bine, nici nu am răbdare de așa ceva prea mult. Prefer să îmi fac acasă chestii, măști…

În schimb, ce mi-ar plăcea să-mi fac și nu am curaj (n.r face un semn cu degetul către nas). Îl urăsc uneori! N-am curaj! El este ok așa cum e, dar ar putea să fie mai drăguț, mai în vânt..”, dezvăluia Delia recent.

