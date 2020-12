Delia și-a petrecut Crăciunul în costum de baie. Imaginea care a strâns aproximativ 35.000 de aprecieri

Cum arăta Delia în primul ei videoclip, pe vremea când cânta cu Nick la N&D

În perioada anilor 1999-2003, Delia umplea săli la concertele N&D împreună cu fostul său coleg, Nick, pe numele său real Nicolae Marin.

„Publicul era mult mai entuziasmat. La primele concerte eram foarte surprinsă că vine atâta lume, mai ales că eram o trupă la început. Mă miram că lumea reacționa bine, dar credeam că totul e o joacă", a declarat Delia despre perioada în care era în clasa XI-a și începuse să cânte alături de Nick.

Hit-urile „Vino la mine” și „Nu e vina mea” au rămas în amintirea publicului și se ascultă și astăzi la petreceri.

Delia a explicat diferența dintre școala de muzică și stilul N&D

Delia a vorbit într-un interviu despre diferențele pe care le-a observat între școala de muzică în care studia și studio-ul în care se înregistrau trupele ca N&D.

„Eu veneam de la o școală de muzică unde studiam Mozart. Și am ajuns în studio unde se cântau două acorduri pe clapă - tân, tân - și gata! Era bombă, era viral! Am zis că nu pot să fac asta! Atunci gândeam mult mai complicat muzica. Eram în școală și eram formată altfel. Am văzut apoi că în muzică totul se mișcă cu alte viteze și ce place oamenilor e cu totul și cu totul altceva. Să sune simplu, catchy și să fie familiar. Aici era cheia”, a dezvăluit ea.